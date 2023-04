Hans en Jolanda maken niet meer elk weekend een fles wijn leeg: ‘Gestopt door diabetes’

Geld & Geluk Dochter van Marco en Monique gaat naar kinderop­vang bij kaasboerde­rij: ‘445 euro per maand’

Marco’s uitspatting is een weekendje Formule 1 met vrienden, voor 600 euro. Monique gaat elke maand uit eten met oude schoolvriendinnen. In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk.