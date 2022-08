Helemaal niemand kwam af op de beurs voor gratis kleding van John (en ergens begrijpt hij dat wel)

Ja, eventjes baalde De Groot wel. De Mijnsheerenlander had voor de weggeefdag, die vorige week werd gehouden in Heinenoord, karrenvrachten kleding verzameld. ,,Het zal wel storm lopen, dacht ik. Terugkijkend zeg ik: het is niet de juiste manier om minderbedeelde streekgenoten te helpen. Het nadeel van een fysieke locatie is dat ze ernaartoe moeten, weer of geen weer. Een auto hebben ze meestal niet en het openbaar vervoer is ontzettend duur.’’