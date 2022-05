Hogere rente is aanslag op staatskas

Bij ongenees­lijk zieke Christel (38) kunnen mensen met kleine beurs gratis boodschap­pen halen

RUURLO - Christel Grotenhuis (38) is ongeneeslijk ziek en heeft hooguit nog een jaar te leven. Ze wil in de korte tijd die haar nog rest zoveel mogelijk anderen helpen. Daarom kunnen mensen met een kleine portemonnee nu gratis boodschappen halen uit een kastje naast haar huis in Ruurlo. ,,Het is altijd mijn droom geweest om op deze manier iets goeds te doen voor mijn medemens.’’

13 mei