Hoogleraar: Kabinet moet snel met reparatie koopkracht beginnen

De passieve houding van het kabinet om de koopkracht van burgers te beschermen is onbegrijpelijk vindt de Tilburgse hoogleraar economie Harald Benink. ,,Bij de coronapandemie kon snel heel veel, nu gaat het erg traag.’’

De hoge inflatie, vooral de hoge prijzen voor energie en voedsel, worden een enorm probleem, voorspelt Benink. ,,Het is ongekend wat er nu met de koopkracht gebeurt. Energierekeningen die van 2000 euro naar 6000 euro per jaar gaan. Elke dag worden nieuwe gezinnen hiermee geconfronteerd. En dan zijn de boodschappen ook nog eens 10 tot 20 procent duurder’’, geeft Benink aan.

De hoge inflatie dreigt miljoenen huishoudens in de financiële problemen te brengen. En dat zal tot meer problemen leiden, vreest Benink. ,,Er zal een groot beroep worden gedaan op schuldhulpverlening. Maar de gemeenten hebben helemaal niet de capaciteit om al die mensen te helpen.’’

Snijden in uitgaven

Benink voorziet grote economische schade als er niets gebeurt aan koopkrachtreparatie. ,,Vroeg of laat moeten mensen snijden in hun uitgaven. Een economische krimp van meer dan 4 procent is dan mogelijk. En het gaat niet alleen om mensen met lage inkomens, ook middeninkomens worden getroffen door de dalende koopkracht.’’

Daar komt de vervolgschade van problematische schulden nog bij. Mensen raken in de stress van geldproblemen en dat leidt tot ziekte, uitval en verminderde productiviteit.

Dat het kabinet zo passief is, komt volgens Benink waarschijnlijk omdat ze de stijging van de energieprijzen hebben onderschat. ,,Bij de coronapandemie was direct duidelijk dat het een groot probleem was. Er werd razendsnel een pakket van tientallen miljarden steun opgetuigd. Nu gaat het om minder dan 10 miljard euro.’’

Terwijl juist de overheid aan zet is, meent de hoogleraar. ,,Het is een klassieke overheidsfunctie om mensen te beschermen tegen onverzekerbare risico’s. En dat is de inflatie. Daar kun je je niet tegen laten vaccineren. Het is een tsunami die de mensen overkomt.’’

Een mix van maatregelen

Het kabinet zal met een mix van maatregelen moeten komen om de koopkracht te repareren, denkt Benink. ,,Gerichte steun voor lagere- en middeninkomens. Ik denk dan aan het voorstel van de Eneco-directeur die een inkomensafhankelijke energiekorting wil. Maar er zullen ook generieke maatregelen genomen kunnen worden, bijvoorbeeld een verdere verlaging van de btw of lagere inkomstenbelasting.’’

Geld is niet het probleem. ,,Als we bijvoorbeeld 8 miljard extra uitgeven gaat de staatsschuld met één procentpunt omhoog. Dat kunnen we makkelijk hebben. Niets doen kost veel meer.’’

