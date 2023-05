Huurauto op slot, sleutels in de kofferbak: ‘Stonden we daar in de brandende zon’

Klanten Energiedi­rect totaal verrast: maandbe­drag is plots nul euro

Een deel van de klanten van energieleverancier Energiedirect is blij verrast met de hoogte van hun energienota. Hun maandbedrag is opeens naar nul euro gegaan. ,,Krijg nou wat!’’ reageert één van hen. Ook klanten van andere energieleveranciers melden dat hun maandtarief drastisch naar beneden is geschroefd.