Ik krijg weer (een beetje) spaarrente, maar moet ik daar belasting over betalen?

Geldvraag In een testament leg je vast wat er met jouw bezittin­gen gebeurt, maar wat kost een testament?

Als je wat wilt nalaten voor na je overlijden, is het handig om een testament te laten opmaken. „Wat kost het opmaken van een testament? Is dit overal dezelfde prijs of variabel?”, vraagt lezer Mieke Brandwijk zich af. In deze rubriek leggen we elke week een lezersvraag over geld voor aan een deskundige.