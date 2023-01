Is mijn voorschotbedrag wel of niet aangepast naar het prijsplafond?

De overheid heeft besloten consumenten op weg te helpen met de hoge energieprijzen. Begin dit jaar is daarom het prijsplafond ingegaan, waardoor je een maximaal tarief betaalt voor energie. Betekent dit dat het voorschotbedrag nu ook is aangepast? Twee experts leggen uit hoe het zit.

In het prijsplafond wordt gerekend met een tarief van 1,45 euro per kuub gas tot een verbruik van 1200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot 0,40 euro per kWh en het maximale verbruik ligt daarbij op 2900 kWh. Bij een hoger verbruik betaal je voor het gedeelte dat je over de grens zit de actuele, hogere marktprijs.

Voorschotbedrag is nog niet overal doorgevoerd

Deze nieuwe maatregel zorgt ervoor dat we minder kwijt zijn aan energiekosten en dat het voorschotbedrag (of termijnbedrag) kan worden aangepast. Maar gebeurt dat ook? In principe wel, zegt Joris Kerkhof, energie-expert bij Independer. ,,Maar niet elke energieleverancier heeft deze verandering al doorgevoerd. Sommige leveranciers passen het automatisch aan, andere leveranciers doen een suggestie van het voorschotbedrag en dan kan je het zelf aanpassen.”

Energieleveranciers zijn in principe niet verplicht het voorschotbedrag aan te passen op basis van het prijsplafond. ,,Op de site van Rijksoverheid staat alleen dat ze klanten hierover moeten informeren, en dat doen ze ook”, weet Kerkhof. Het doel van het prijsplafond is echter wel dat het effect heeft op consumenten. ,,Daarom is het wel gewenst dat energieleveranciers het voorschotbedrag aanpassen, anders heeft de consument er alsnog geen profijt van.”

,,De trend is dat de tarieven naar beneden gaan, maar het is afhankelijk per leverancier en vooral per contract van de klant”, zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. ,,Energieleveranciers informeren hun klanten vaak per mail over het nieuwe maandbedrag en daar staat dan ook bij dat het bedrag is aangepast aan het energieplafond en de dalende markttarieven.”

Uiterlijk eind januari meer duidelijkheid

Is je voorschotbedrag nog niet aangepast? Neem dan contact op met je energieleverancier, adviseert Kerkhof. ,,Maar vanuit Rijksoverheid wordt gecommuniceerd dat leveranciers tot eind januari hebben om hun klanten te informeren. Het zou dus kunnen dat je niet verder geholpen wordt als je met ze aan de lijn hangt.”

Dat nog niet alle energieleveranciers de wijziging in het voorschotbedrag hebben doorgevoerd, komt volgens Kerkhof doordat ze maar kort de tijd hadden om de aanpassingen te introduceren. ,,Op 12 december is de definitieve regeling pas bekend gemaakt. Er was tot op het laatste moment discussie over of dit wel of niet door zou gaan, maar toen het definitief werd moesten de organisaties ineens hun hele administratie op poten zetten.”

Niet eens met je termijnbedrag?

Ben je het niet eens met het bedrag dat jouw energieleverancier voorstelt, dan kun je hier altijd nog zelf een mouw aan passen. Kerkhof: ,,Energieleveranciers laten dat vaak toe tot maximaal 15 procent hoger of lager dan de inschatting die zij zelf hebben. Maar in principe weet jouw leverancier het beste in hoeverre jouw voorschotbedrag omlaag kan.”

Kerkhof ziet wel dat consumenten zich steeds meer bewust zijn van hun energieverbruik. ,,Het is ook belangrijk om zelf de regie te hebben. Hoe beter jij op je verbruik zit, hoe goedkoper je uiteindelijk uit bent. Zo ben je ook beter in staat om te bepalen of het voorschotbedrag ook daadwerkelijk bij jouw situatie past.”

Je hoeft dus niet klakkeloos akkoord te gaan met wat je energieleverancier aanbiedt, vindt ook De la Porte. ,,Gebruik handige tools om te kijken hoe je ervoor staat met je verbruik, zoals apps waarmee je kunt zien hoe je scoort ten opzichte van het gemiddelde verbruik van andere typen huishoudens, of van je eigen gebruik. En zet de kachel wat lager en douche wat korter, zo kun je de prijs ook sterk beïnvloeden.”

Maandelijkse check

Volgens Kerkhof hebben de leveranciers nog een lange weg te gaan als het gaat over het informeren van hun klanten over het prijsplafond. ,,Op dit moment ligt de focus nog op het voorschotbedrag, maar leveranciers moeten hun klanten ook maandelijks op de hoogte gaan houden van het verbruik ten opzichte van het prijsplafond. Ga jij namelijk over de grens van het prijsplafond, dan moet je het verbruik dat je boven het plafond zit betalen voor de prijs van de duurdere contracttarieven. Ik ben benieuwd naar de eerste informatie in februari, terugkijkend op de maand januari.”

