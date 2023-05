Joanne en Olivier wonen in een woongroep: ‘Je mag hier wonen als je onder de 42.000 per jaar verdient’

UWV: Aantal klanten met geldproble­men in jaar tijd bijna verdubbeld

Het aantal uitkeringsgerechtigden dat is doorverwezen naar het UWV Geldzorgenteam is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het donderdag verschenen jaarverslag. Het UWV maakt zich zorgen over de toenemende financiële problemen.