Kan je overstappen als je een behandeling hebt lopen? En zeven andere vragen over je zorgverzekering

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan nog twee dagen. In de rubriek zorgverzekeringsmythes schrijft gezondheidsjournalist Tijn Elferink wekelijks over zorgverzekeringen. Vandaag: acht veelgestelde vragen over zorgverzekeringen en overstappen.

Tot en met 31 december is het mogelijk om over te stappen van zorgverzekering en je huidige verzekering op te zeggen. Maar kun je overstappen als je een behandeling hebt lopen en zijn kinderen altijd meeverzekerd? In dit artikel beantwoorden we acht vragen.

1. Kan ik overstappen als ik een behandeling heb lopen?

Tijdens een lopende behandeling in het ziekenhuis of bij de ggz kun je overstappen. Dan gelden de voorwaarden van de verzekeraar waar je bij de start van de behandeling verzekerd was. Voor behandelingen uit aanvullende verzekeringen gelden andere regels. ,,Deze vallen vanaf 1 januari altijd onder je nieuwe zorgverzekering”, zegt Bas Knopperts, zorgexpert bij vergelijkingssite Independer. ,,Ze worden door de nieuwe zorgverzekeraar vergoed.” Daarvoor geldt wel dat je een aanvullend pakket moet afsluiten waaronder de behandeling valt.



2. Wat gebeurt er als ik mijn premie niet kan betalen?

De verzekeraar stuurt eerst meerdere betalingsherinneringen. Wie de achterstand na zes maanden nog niet heeft betaald, wordt als wanbetaler gemeld bij het CAK. Deze dienstverlener werkt in opdracht van de overheid. De zorgpremie die je dan aan het CAK moet betalen, is hoger dan de gewone zorgpremie.



In 2023 is deze vastgesteld op 165,70 euro per maand. Je blijft wel verzekerd. Als je een betalingsregeling hebt met je zorgverzekeraar of je achterstanden hebt afgelost, kun je weer je eigen premie betalen.

3. Waarom moet ik betalen voor zorg die ik niet nodig heb?

De overheid bepaalt welke zorg zorgverzekeraars via de basisverzekering vergoeden. Zorgverzekeraars zijn wel vrij om hun aanvullende verzekeringen samen te stellen. ,,Stel dat je vanwege een chronische aandoening baat hebt bij fysiotherapie”, zegt Marcel Canoy, bijzonder hoogleraar Gezondheidseconomie aan de VU. ,,Dan zit er in zo’n pakket bijvoorbeeld ook een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen.”



Je betaalt dus ook premie voor zaken die je niet nodig hebt. Verzekeraars kunnen niet voor elke zorgsoort een aparte polis maken. Dat wordt zo complex, dat de kosten vanwege administratie te hoog worden. ,,Daarom bundelen ze zorg in pakketjes.”

4. Moet ik overstappen als mijn zorgverzekeraar nog geen contract heeft gesloten met mijn ziekenhuis?

De contractonderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verlopen soms moeizaam. Volgens Blanca de Louw, gezondheidsadvocaat bij Dirkzwager Advocaten, zijn zorgverzekeraars verplicht tijdens het overstapseizoen duidelijkheid te geven. Maar contracten worden steeds vaker pas in het nieuwe jaar gesloten. ,,Als dat onverhoopt toch niet lukt, zit jij als verzekerde met de gebakken peren en kun je niet meer overstappen.”



Als er geen contract wordt gesloten tussen de zorgverlener en verzekeraar, kan het zijn dat je, afhankelijk van je verzekering, zelf deels de kosten moet betalen.

5. Kun je overstappen als je chronisch ziek bent?

Hoewel veel mensen denken dat dat niet kan, is dat wel mogelijk. Voor de basisverzekering hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Weigeren mag wel voor aanvullende verzekeringen. Dat komt in de praktijk vooral voor bij uitgebreidere tandverzekeringen. Alleen ONVZ (en daarmee ook VvAA) stelt ook medische vragen over fysiotherapie, stelt Bas Knopperts van Independer.



Krijg je bij het overstappen te maken met medische vragen? Zeg je huidige zorgverzekering niet op voordat je bij de nieuwe voor de aanvullende verzekering bent geaccepteerd.

6. Zijn kinderen altijd gratis meeverzekerd?

Voor de basisverzekering zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd met hun ouders. Voor aanvullende verzekeringen kunnen verzekeraars voor kinderen wél premie rekenen. Enkele verzekeraars doen dat, zegt Babs van der Staak van de Consumentenbond. Zo vragen Menzis, ONVZ, VvAA en Zekur voor sommige aanvullende verzekeringen bedragen tussen 2,50 en 30,75 euro per maand.



Vanaf 18 jaar kun je een eigen verzekering afsluiten. Doe je dat niet, dan blijf je automatisch verzekerd via je ouders.

7. Wat verdienen de bazen van zorgverzekeraars eigenlijk?

De salarisnorm voor bestuurders variëren, afhankelijk van het aantal verzekerden, tussen 231.000 euro en 314.000 euro. Toch verdienen bestuurders volgens hun eigen jaarverslag soms meer. ,,Dat komt door pensioenpremies”, zegt Dick de Waard, hoogleraar financial auditing aan de Rijksuniversiteit Groningen.



,,En dat mag.” Soms verdienen leden van de raad van bestuur meer dan de topman of -vrouw. Soms verdient een clustermanager meer dan de baas, die daarmee zelfs meer dan de wettelijke norm verdient. En ook dat mag, zegt De Waard. ,,Als deze medewerkers maar geen bestuurders zijn.”

8. Betaalt elke verzekerde hetzelfde voor een verzekering?

Premies voor basisverzekeringen verschillen per verzekeraar, maar binnen een verzekeraar betaalt iedereen dezelfde premie voor een basisverzekering. Voor aanvullende verzekeringen mogen verzekeraars de ene verzekerde wel meer rekenen dan de ander, waarschuwt Van der Staak van de Consumentenbond.



,,Van de grote verzekeraars brengen onder andere CZ en Zilveren Kruis ouderen meer premie in rekening. De verschillen tussen jong en oud lopen op tot ruim 15 euro per maand”, weet Van der Staak. Vermoedelijk omdat ouderen meer kosten maken, zegt zorgverzekeringswetenschapper Wynand van de Ven.

