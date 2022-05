Maresa bood op een schutting, maar vergat haar bieding: 'Of ik even 1000 euro wilde afrekenen'

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Maresa Jacobse (35) uit Alkmaar, die ‘per ongeluk’ voor 1000 euro een schutting van 15 meter kocht.

Wanneer speelde dit?

Maresa: ,,In 2019 kochten we een nieuw huis, met tuin. Een vriendin van mij adviseerde me voor de tuin op een veilingapp voor tuinspullen te kijken. Daarop kun je bieden op tuinspullen uit showrooms, inkoop voor groothandels en restanten. Er stonden ook schuttingen op.

Ik dacht ‘oké, hoe werkt dit?’ Bij een schutting die er best goed uitzag, antraciet van beton en hout, stond een rond startbedrag. Om het uit te proberen, deed ik een bod. Ik dacht: als ik daar nu vijf euro boven ga bieden, dan kijk ik wat er gebeurt. De veiling zou een week later aflopen, dus de kans dat er nog veel meer mensen hoger zouden bieden, was groot. Ik ging er helemaal niet van uit dat ik kans zou maken.”

En toen?

,,Toen schakelde ik de app uit omdat ik ergens op visite was. Daarna heb ik er niet meer aan gedacht. Tot ik een week later wakker werd met een mailtje: Gefeliciteerd met je nieuwe schutting! En of ik even 1000 euro wilde afrekenen.”

Wat dacht je toen?

,,In eerste instantie dacht ik dat het een grapje was, of spam. Maar omdat ik wist dat ik geboden had op een schutting, besefte ik dat het echt was. Toen dat indaalde, dacht ik: wow, wacht even! Dit is helemaal niet de bedoeling! Het vervelende was dat ik toen aan mijn man moest gaan uitleggen dat ik een schutting van 15 meter had gekocht die opgehaald moest worden terwijl het nooit in onze auto zou passen. Bovendien hadden we voor onze nieuwe tuin geen 15, maar 30 meter aan schutting nodig.”

Hoe reageerde hij?

,,Hij bleef vrij rustig en vroeg of ik het kon annuleren. Dat kon niet. Toen stelde hij voor dat ik het op Marktplaats zou zetten. Dat deed ik. Ik kreeg reacties, maar niemand deed een serieus bod.”

Vroeg je er de prijs voor die je zelf moest betalen?

,,Eerst wel, maar daarna ging ik lager zitten. Het had geen zin, het was gewoon niet een heel verkoopbaar object. Intussen kwam de datum dat we hem moesten gaan ophalen steeds dichterbij. Dus onderzocht ik opties om het toch maar op te laten halen. Dat is gelukt.”

Hoe pakte je dat aan?

,,Ik heb tuinmensen benaderd met de vraag of zij een schutting voor ons wilden neerzetten. En daarna vroeg ik vriendelijk of zij die toevallig ook konden ophalen. Dat wilden ze! Voor een klein bedrag extra.”

Quote Ik ga niet meer zomaar bieden op een veiling­site en al helemaal niet op items die ik niet met eigen auto kan ophalen Maresa Jacobse

Maar het was nog steeds 15 meter te weinig. Hoe loste je dat op?

,,We hebben er gaas tussen geplaatst met beplanting omdat hij toch op een of andere manier uitgespreid moest worden. Inmiddels hebben we er ook bomen en struiken voor geplaatst.”

Wat heb je hiervan geleerd?

,,Dat ik niet meer zomaar ga bieden op een veilingsite en al helemaal niet op items die ik niet met mijn eigen auto kan ophalen. Maar ook: alles is op te lossen als je een beetje je best ervoor doet.”

Denk je aan dit verhaal als je de tuin instapt?

,,Ach, hij staat. En ik ben er overheen gekomen. Op het moment dat ik ernaar kijk denk ik: ‘dit is niet de schutting die ik had gekozen of had bedacht’ maar het is prima zo. En het blijft een goed verhaal. Mijn man kan er nog steeds goed grapjes over maken.”

