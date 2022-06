Marlies verloor 11.000 euro: ‘Een vriendin zei: je stopt hiermee of onze vriendschap is klaar’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Marlies Lageweg (48), die 11.000 euro verloor door in een netwerk-marketingbedrijf te stappen.

Hoe kwam je hierin terecht?

,,Het was in 2008. Ik reed voor mijn werk het hele land door, maar had thuis ook twee kleine kinderen. Mijn man was ook vaak weg voor zijn werk en ik dacht: dit moet ik anders doen. Dus nam ik ontslag en reageerde, vrij blind, op een advertentie op sociale media van een netwerk-marketingbedrijf.”

Waarom leek dat een goed idee?

,,Ik gaf uitleg over wat bedrijven konden doen met hun aangeschafte printers en kopieermachines. Ik kon dus goed praten en uitleg geven over producten en om die skills vroegen ze in de advertentie. Maar wat me het meeste aantrok, was dat ik mijn eigen werktijden kon indelen. Mooi, dacht ik, dan kan ik mijn werk goed combineren met mijn kinderen.

Dus ik ging naar een presentatie van dat netwerkbedrijf, ergens in het land. Iedereen was daar super enthousiast. Er volgde een gesprek met twee medewerkers die me zo ongeveer de hemel in prezen, zo blij als ze waren dat ik deel ging uitmaken van hun team. Ik moest wel een investering doen van 7500 euro.”

Gingen er toen geen alarmbellen bij je rinkelen?

,,Ik was naïef. Het was zo’n mooi verhaal. Ik denk ook dat ik verder niet nadacht omdat ik net ontslag had genomen en twee kleine kinderen had. Ik moest dit een kans geven. Dus heb ik al mijn spaargeld erin gestopt.”

En toen?

,,Naast die investering moest ik producten van het bedrijf aanschaffen. Vooral verzorgingsproducten zoals shampoos, gels, crèmes, make-up. Dozen vol. En die moest ik vervolgens doorverkopen op een heel agressieve manier, waarvoor ik een percentage kreeg. Er werd van mij verwacht dat ik verkoopavonden organiseerde. Daarnaast moest ik mensen werven om hetzelfde te gaan doen, daar zou ik veel geld voor krijgen.”

Marlies Lageweg.

Maar dat lukte niet?

,,Soms gingen er mensen van het bedrijf mee om te kijken hoe ik hun spullen promootte en kreeg ik te horen dat ik veel agressiever moest zijn. Ik vond het vreselijk, zo ben ik helemaal niet. Ik dacht: ik ben die mensen geld aan het aftroggelen, dat zit helemaal niet in mijn systeem.”

Aan wie probeerde je te verkopen?

,,Aan iedereen maar vooral ook aan vrienden en familie; ‘de warme markt’ noemden ze dat, en die moest je warm houden want daar ga je rijk van worden. Maar dat wilde ik helemaal niet.”

Quote Een vriendin zei: je stopt hiermee of onze vriend­schap is klaar

En toch deed je het?

,,Tenenkrommend en met klotsende oksels. Vreselijk was het. Een vriendin zei: je stopt hiermee of onze vriendschap is klaar. Ergens vond ik dat ik na die investering moest doorzetten maar mijn hele leven ging kapot, ik sliep niet meer, hield geen vrienden meer over. Ik voelde mezelf helemaal niet meer. ”

Wanneer gooide je de handdoek in de ring?

,,Na een jaar besefte ik: hier klopt niets van. Ik ben me gaan verdiepen in netwerkmarketing en ontdekte dat bij een piramidesysteem als dit alleen de mensen aan de top goed geld verdienen en jij zelf er nooit geld uit gaat halen. Toen ben ik gestopt.”

Hoeveel heeft je het gekost?

,,11.000 euro.”

Heb je nog een poging gedaan om het terug te krijgen?

,,Je bent niet bij hen in dienst dus dat heeft geen zin. Ik heb ze nog wel gebeld en gezegd dat ik nog allemaal dozen met producten had staan maar daar deden ze niets mee.”

Wat leerde je ervan?

,,Voor geld over mijn grenzen heen gaan, dat zal ik niet meer doen. Vrienden zijn belangrijker dan geld. Het was zo’n opluchting om te stoppen. Dat geld zou ik wel weer op een andere manier terugverdienen. En dat is gebeurd. Ik ben gaan kijken wat echt bij me past, ging studeren en heb nu een goedlopende praktijk als regressietherapeut.”

