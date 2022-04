Martha (41): ‘Afgelopen winter verbruikten we voor 800 tot 900 euro per maand’

Hoe woon je?

,,Wij zijn een gezin met twee kleine kinderen. We wonen in een vrijstaande jaren 30-woning met 177 vierkante meter woonoppervlak. In de afgelopen jaren hebben we flink extra geïsoleerd. We zijn begonnen met de spouwmuur en hebben ook alle ramen vervangen door HR++-glas. Op de bovenverdieping hebben we ook nieuwe kozijnen met HR++ laten plaatsen, want die waren echt niet meer goed. Het huis was geen bouwval, maar de vorige bewoners hebben het opgeknapt met andere standaarden dan wij nastreven.

De vloer en het dak zijn in 2011 geïsoleerd. Sinds augustus van 2021 hebben we zeventien zonnepanelen en op de bovenverdieping en zolder hebben we een airco-warmtepomp die we ook gebruiken als verwarming. Het glas-in-lood was enkel glas en dat hebben we nu in dubbel glas gezet. Dat scheelt enorm in ons gasverbruik, heb ik gemerkt. We hebben namelijk vier maanden in de winter met noodglas gezeten maar nu het glas-in-lood in dubbelglas terug is, verbruiken we dagelijks een fractie van het vorig gebruik. We zijn nu bezig met de badkamer, we willen alle jaren 30-radiatoren vervangen en een warmtepomp plaatsen.”

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Wat voor energiecontract heb je?

,,Onze energieleverancier Welkom Energie is failliet gegaan, dus momenteel hebben we een variabel contract bij Budget Energie. Daar betalen we nu 260 euro per maand. Ze willen dit maandbedrag verhogen naar 380 euro maar ze hebben geen rekening gehouden met de teruglevering van de zonnepanelen. Die hebben we pas sinds augustus. Ons verbruik is 4452 kWh per jaar aan stroom en 2227 kuub gas. De afgelopen winter zaten we op 800 tot 900 euro per maand aan verbruik. Dit kwam mede door het noodglas.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Via een apparaatje, onze HomeWizard, hebben we een goed inzicht in ons dagelijks verbruik. Zo kan ik het zien als er lampen aanstaan en kwamen we erachter dat onze ontkalker iedere nacht spoelde. Soms zie ik ’s nachts een piek. Ongeveer om het uur. En ik heb geen idee waar dat door komt. De cv gaat rond 20.00 uur uit. Daarna kruipen we gewoon gezellig met een dekentje op de bank. Het koelt ook niet heel snel af.

De bovenverdieping en zolder verwarmen we met de airco-warmtepomp. De cv-installatie (een ketel uit 2011) willen we misschien helemaal vervangen. Dus de oude radiatoren eruit en afhankelijk van de levertijden en beschikbaarheid willen we een grondaarde-warmtepomp. De booropstelling kan niet in onze achtertuin komen, maar eventueel wel in onze voortuin. Nou, daar wil ik mijn moestuin best voor opofferen. Ik probeer alleen overal offertes op te vragen, maar het is bizar, ik krijg gewoon geen reacties.

Quote Soms hang ik de was te drogen, maar vaak kies ik ook gewoon voor het gemak en zet ik de droger aan. Die slurpt wel energie Martha (41)

Mijn man en ik werken allebei thuis, dus dat heeft invloed op ons verbruik. Als wij boven werken, gaat de cv uit en de airco-warmtepomp aan. De benedenverdieping verwarmen we dan alleen in de ochtend voor het ontbijt met de kinderen.

Met twee kleine kinderen staat de wasmachine hier dagelijks aan. Ik was altijd op de eco-stand en ik plan hem in zodat hij in de ochtend klaar is met het programma. Soms hang ik de was te drogen, maar vaak kies ik ook gewoon voor het gemak en zet ik de droger aan. Die slurpt wel energie. Verder zou ik graag vloerverwarming willen hebben, maar we hebben een mooie houten vloer. Mijn man zegt dat het kapitaalvernietiging is om die eruit te halen, dus daar wachten we nog maar een aantal jaar mee.”

* Martha wil in verband met privacy-redenen niet met haar volledige naam genoemd worden. Haar achternaam is bij de redactie bekend.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.