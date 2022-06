Meneer V. legt een bom onder zijn testament die in het gezicht van de nabestaanden zal ontploffen

Geldflaters Maresa bood op een schutting, maar vergat haar bieding: 'Of ik even 1000 euro wilde afrekenen'

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Maresa Jacobse (35) uit Alkmaar, die ‘per ongeluk’ voor 1000 euro een schutting van 15 meter kocht.

20 mei