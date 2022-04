Minder dan helft van ouders geeft zakgeld nog volledig contant, hoe verstandig is dat?

In 2018 werd het zakgeld in 74 procent van de gevallen nog volledig contant uitbetaald, in 2021 was dit nog maar 48 procent. Dat laat een nieuw ING-onderzoek over financiële opvoeding onder bijna duizend ouders zien.

De waarde van zakgeld bijbrengen

Bij het merendeel van de ouders vormt digitaal geld geen probleem in de financiële opvoeding. Toch geeft 38 procent van de respondenten in het onderzoek aan het lastig te vinden om hun kind zowel met digitaal als contant geld om te leren gaan. Wartena: ,,Ze vragen zich af hoe ze hun kinderen de waarde van geld nog kunnen bijbrengen. Vroeger had je als kind een potje met centjes, digitaal geld is veel minder tastbaar. Ouders zijn bang dat kinderen te makkelijk geld uitgeven omdat ze niet voelen hoeveel ze hebben.”

Daarom wordt bij jonge kinderen nog steeds wat langer gewacht met het geven van digitaal zakgeld, ziet Wartena. ,,De meeste ouders beginnen met zakgeld als het kind 5 of 6 jaar is en dan betalen ze het zakgeld vooral in muntjes uit. Op die leeftijd zijn ze vaak nog niet zelfstandig genoeg om met digitaal geld om te gaan.”

Wanneer geef je een eigen pinpas?

Uit het onderzoek blijkt dat van alle kinderen van 4 tot 7 jaar 69 procent een eigen betaalrekening heeft. In de leeftijdscategorie 8-11 jaar is dat al 79 procent. Bereiken ze de middelbare schoolleeftijd (12-17 jaar) dan heeft 91 procent er een. Het aantal eigen bankpassen ligt iets lager. Onder de kinderen van 8-11 jaar heeft 13 procent een eigen pas, middelbare scholieren hebben er in ruim 60 procent van de gevallen eentje.

We moeten niet vergeten dat een betaalpas een grote verantwoordelijkheid is voor kinderen, zegt Wartena. ,,Het is voor jonge kinderen lastig om de pincode te onthouden en ze moeten hem natuurlijk ook geheimhouden voor hun vriendjes en vriendinnetjes. Dat is vaak nog best ingewikkeld.”

Hoeveel zakgeld geef je je kind? Drie tips van zakgelddeskundige Annelou van Noort



1. Hoeveel zakgeld geef je? Op de website van het Nibud staat een overzicht van de gemiddelde bedragen die ouders aan hun kind geven. Bij kinderen van 7 tot 8 jaar is dat gemiddeld 1 tot 2 euro per maand, een middelbare scholier van 12 jaar krijgt gemiddeld 17 tot 20 euro per maand. Van Noort: ,,Ik vind het vooral belangrijk dat je bekijkt waar het zakgeld voor bedoeld is. Is het voor de kleine extra’s, of moet je kind er ook verjaardagscadeautjes van kopen? Daarmee verandert het bedrag. Ga erover in gesprek en bespreek wat er onder valt. Het ene kind is daarin ook verder dan de ander. Daarnaast is het natuurlijk afhankelijk van de portemonnee van de ouders.”

2. Cash of digitaal zakgeld? Van Noort: ,,Ik adviseer altijd om te starten met contant geld. Dan zien kinderen dat geld een ruilmiddel is. De waarde is heel duidelijk. Als ze iets kopen van 4,50 en ze hebben 5 euro, dan zien ze dat hun spaarpot daarna daadwerkelijk een stuk leger is. Vanaf groep 6 of 7 adviseer ik om te beginnen met het geven van digitaal zakgeld. Op de middelbare school is pinnen, het sturen van Tikkies en overboeken bijna normaler dan cash, dus het is fijn als kinderen dan al geoefend hebben en weten hoe het werkt.”