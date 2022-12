Miriam lost elke maand zo’n 1000 euro af op de hypotheek: verstandig of niet?

Financiële wasstraatEen budgetcoach en een verzekeringsexpert vlooien op jouw verzoek je vaste uitgaven door en geven bespaaradvies. Vandaag: Miriam (33). Ze kijkt samen met haar man altijd even of het ergens goedkoper kan. Kan ze nog meer besparen?

,,We hebben het goed”, zegt Miriam, die samen met haar man en twee kinderen in een koophuis woont. ,,Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. We zien besparen als een soort van sport. De afgelopen jaren proberen we bijvoorbeeld zoveel mogelijk extra af te lossen op onze hypotheek. Maar we willen toch weleens van een expert horen of we het nou goed doen.”

Budgetcoach Rita Celestine heeft meteen één belangrijke vraag: ,,Ik zie dat je man een tijdelijk contract heeft. Hebben jullie een buffer voor als dat afloopt?” Miriam kan haar meteen geruststellen. ,,We gaan ervan uit dat dat verlengd wordt. Het is een functie waar veel vraag naar is en we hebben geen wanklanken gehoord over het functioneren. Maar je weet het inderdaad nooit: in dat geval hebben we voldoende buffer om het een aantal maanden uit te zingen.”

Elke maand extra aflossen op hypotheek

Elke maand lossen Miriam en haar echtgenoot gemiddeld ruim 1000 euro per maand extra af op de hypotheek. ,,We hebben onze hypotheek afgesloten met 4,1 procent rente. De afgelopen jaren stond de rente lager, maar met de boete die we moesten betalen, loonde het niet om over te stappen. Daarom zijn we extra af gaan lossen”, legt Miriam uit. ,,Het momentum om over te stappen is inderdaad voorbij”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer. ,,Voor een soortgelijke hypotheek is de hypotheekrente nu al boven de 5 procent. Maar door het extra aflossen hebben ze wel een mooi klein maandbedrag van 233,98 euro.”

Miriam: ,,We twijfelen of we de hypotheek helemaal af moeten lossen. Mijn opa zei altijd dat je dan meer belasting moet betalen.” Budgetcoach Celestine: ,,Wanneer er nog een hypotheekschuld en rente wordt betaald, kunnen die kosten in mindering worden gebracht op het eigenwoningforfait. Dat vervalt als je je hypotheek hebt afgelost. Het kan dus zijn dat je zonder schuld meer belasting betaalt in box 1, waar de woning onder valt.”

Quote Het lijkt erop dat ze meer betaalt en dat de huidige premies niet zijn doorgere­kend. Dat zou wel moeten gebeuren Michel Ypma, verzekerings-expert

Autoverzekering controleren

Op de oprit van Miriam en haar man staan twee auto’s. Met de eerste auto, een Opel van 23 jaar oud, rijdt ze zo’n 12.000 kilometer per jaar. Wel is ze volledig casco verzekerd, wat wil zeggen dat alle schade vergoed wordt. Ypma: ,,Je zou kunnen overwegen om een WA-verzekering te nemen. Nu wordt er relatief veel premie betaald, terwijl de auto nog maar een restwaarde van 1500 euro heeft.” In dat geval is haar premie zo’n 13 euro per maand, in plaats van 25 euro, aldus Ypma.

Ook voor de tweede - dertien jaar oude - auto gaat deze vlieger op, stelt Ypma. ,,Hij is nog 3700 euro waard. Als je deze beperkt casco verzekerd in plaats van volledig casco kun je in dit geval 17 euro per maand besparen.” En nog iets opvallends: zelfs voor dezelfde verzekering bij dezelfde partij kan ze euro’s goedkoper uit zijn dan nu. ,,Het lijkt erop dat ze meer betaalt en dat de huidige premies niet zijn doorgerekend. Dat zou wel moeten gebeuren. Daar zou ik even over bellen. Maar in principe is hun huidige verzekeraar wel de goedkoopste keuze.”

Zorgverzekering vergelijken

Deze maand werden alle zorgpremies bekend en dat betekent dat het weer mogelijk is om over te stappen naar een andere verzekeraar. Miriam en haar man bekijken hun zorgverzekering elk jaar om te kijken of ze ergens goedkoper uit kunnen zijn. Ze betalen in één keer (en besparen daarmee op hun premie) en hebben het eigen risico maximaal staan waardoor de premie lager uitvalt. Ook dit jaar gaan ze weer bekijken waar ze het goedkoopste uit zijn, zegt ze.

Hun rechtsbijstandsverzekering kan sowieso iets goedkoper, stelt Ypma. Nu betaalt het stel ruim 20 euro bij Univé, dit kan naar zo'n 16 euro per maand bij Arag. ,,Bovendien heb je dan geen eigen risico. Dat scheelt weer”, aldus Ypma. Op de woonverzekeringen en de overlijdensrisicoverzekering kan het stel weinig besparen. ,,Deze laatste is gekoppeld aan je hypotheek. Als je overstapt, moet je 195 euro aan afsluitkosten betalen. Dat ga je in dit geval niet meer terugverdienen.”

Ook op internet en televisie kan het stel besparen. Hetzelfde pakket dat ze nu hebben bij T-Mobile is voor 5 euro minder af te sluiten bij Youfone. Ypma: ,,Youfone maakt gebruik van het netwerk van KPN. Dus je krijgt te maken met soortgelijke snelheden en faciliteiten.”

Quote Het is belangrijk te weten hoeveel inkomen ze nodig hebben bij pensione­ring. Als je dat weet, dan weet je ook hoeveel je moet sparen voor het pensioen Rita Celestine, budgetcoach

Zelf pensioen sparen



Per maand sparen Miriam en haar man ook nog 100 euro pensioen. ,,Mijn man heeft via zijn werk geen pensioen geregeld. Dat moeten we zelf doen. Het is de bedoeling om dat nog een keer op te hogen.” Celestine: ,,Het is belangrijk te weten hoeveel inkomen nodig zijn bij pensionering. Als je dat weet, dan weet je ook hoeveel je moet sparen voor het pensioen. Aan de hand daarvan kun je berekenen hoeveel je maandelijks of jaarlijks moet inleggen om tot het benodigde kapitaal te komen.”

