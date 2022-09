Moeders over armoede: ‘Niet erg om op kapotte schoenen te lopen, als mijn dochter maar goede heeft’

Wilde taferelen bij opheffings­uit­ver­koop in schoenen­zaak: ‘Dit gaan we in toekomst vaker zien’

Opnieuw ging het afgelopen zondag mis bij de opheffingsuitverkoop van een schoenenwinkel in Rijswijk. De politie moest eraan te pas komen om duwende en trekkende koopjesjagers uit elkaar te halen. Volgens retaildeskundige Tom Kikkert kunnen we dit soort taferelen in de toekomst vaker verwachten.

7 september