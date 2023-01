Mogen banken binnenkort ál jouw transacties screenen?

Geldflaters Gerrit liet een sifon in de badkamer vervangen: 'Toen ik moest pinnen, bleek het 968 euro te kosten’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Gerrit Rottink (68), die een kleine 1000 euro kwijt was aan het vervangen van een sifon.

