Monique: ‘Extra sparen doe ik niet meer, genoeg spaargeld dat stof aan het vangen is’

Financiële wasstraatEen budgetcoach en een verzekeringsexpert vlooien op jouw verzoek je vaste uitgaven door en geven bespaaradvies. Vandaag: Monique (37), die strak op haar budget zit, maar toch benieuwd is of ze kan besparen.

,,Ik ben de huisaccountant”, zegt Monique. Ze woont met haar partner en twee kinderen in een koophuis. ,,Ik hou van overzicht over ons geld. Hoe weet je anders hoeveel je kunt uitgeven? Maar ik vind het wel fijn als er een keer een derde persoon meekijkt. Dat doe je anders niet zo snel. Financiën vind ik heel persoonlijk.”

,,Ik zie dat ze een goed inkomen hebben”, zegt budgetcoach Rita Celestine. ,,De vaste lasten zijn ten opzichte van het inkomen laag. De vraag is: waar gaat de rest van het geld naartoe?” Celestine hanteert een ideale verhouding van de inkomsten van 50-30-20.

Dit houdt in dat 50 procent van het totale netto-inkomen voor vaste lasten is, inclusief boodschappen. 30 procent is voor reserveringen: uitgaven die je niet maandelijks hebt, maar waar je wel rekening mee moet houden, bijvoorbeeld kleding, schoenen en onderhoud aan huis en tuin. De laatste 20 procent is om te sparen voor een buffer of voor een specifiek doel.

Geld moet een doel hebben

,,Elke cent die je verdient moet je een taak geven”, zegt Celestine. ,,Sparen voor een vakantie, sparen voor een verbouwing, beleggen voor je oude dag. Als het geld zonder doel op de bank staat, heeft alleen de bank er iets aan. Het moet een doel hebben. Monique: ,,Mijn partner en ik hebben afgesproken hoeveel we storten op de gemeenschappelijke rekening. De rest houden we zelf en we bepalen zelf wat we daarmee doen.”

Zo betalen ze hun eigen leaseauto’s en telefoonabonnementen. ,,Ik zet daarnaast geld apart om te beleggen voor mijn oude dag, ter aanvulling op mijn pensioen.” Celestine: ,,Het is goed om te weten hoeveel je nodig hebt om het gewenste inkomen te hebben als je met pensioen gaat. Als je het geld op een speciale pensioenrekening zet, dan levert dat fiscale voordelen op.”

Monique: ,,Extra sparen doe ik niet meer. Ik heb genoeg spaargeld dat stof aan het vangen is. Wel zet ik maandelijks geld apart voor leuke dingen: voor een bezoekje aan de bioscoop of een restaurant. Ik bepaal per maand hoeveel budget ik daaraan uit wil geven, dat is afhankelijk van de maand.”

Quote Als ze exact dezelfde verzeke­ring nu af zouden sluiten, rekent dezelfde verzeke­raar zelfs een premie van 69,36 euro Michel Ypma, verzekeringsexpert Independer

Reisverzekering voor onvoorziene kosten

Het stel betaalt 55,19 euro per maand voor de woonverzekeringen: inboedel-, glas-, opstal en aansprakelijkheidsverzekering samen. Michel Ypma, verzekeringsexpert bij vergelijkingssite Independer, stelt dat er geen betere deal is als ze het eigen risico op 0 euro willen houden. ,,Als ze exact dezelfde verzekering nu af zouden sluiten, rekent dezelfde verzekeraar zelfs een premie van 69,36 euro. De bouwkosten gaan omhoog en verzekeraars reageren daarop”, aldus Ypma.

Een reisverzekering heeft Monique niet. ,,We boeken een ticket, hotel en gaan. We zijn niet zo bang dat er iets gebeurt. Als we meer dan drie uur vertraging hebben, krijgen we ons geld terug. Ook zonder reisverzekering. Ik weet niet zo goed waarom we dat nodig hebben.”

Ypma: ,,De belangrijkste reden om een reisverzekering te nemen zijn onvoorziene kosten. Denk aan kosten die gemaakt worden door ziekte of een ongeval. Je zorgverzekering dekt tot het maximale Nederlandse tarief. Alles wat hoger is, moet je zelf betalen. Verder kan je ook denken aan kosten die worden gemaakt voor alternatief vervoer, repatriëring of een ander noodzakelijk verblijf.”

Ook stelt hij dat een annuleringsverzekering het overwegen waard is: ,,Zeker bij dure reizen of vakanties. Een annuleringsverzekering biedt niet alleen dekking in de periode voor de vakantie, maar ook tijdens de reis. Want je kan ook onverhoopt door omstandigheden terug naar Nederland moeten.”

Quote Een lage energiere­ke­ning scheelt veel in deze tijd Rita Celestine, budgetcoach

Energie en hypotheek

Met een energierekening van 28 euro per maand heeft Monique niets te klagen. ,,We hebben zonnepanelen en een bodemwarmtepomp en geen gas. Ik weet haast wel zeker dat mensen jaloers zijn. We konden via onze leverancier een jaarcontract afsluiten.” Celestine: ,,Een lage energierekening scheelt veel in deze tijd.”

Ypma: ,,Greenchoice biedt in haar geval variabele tarieven van zo’n 20 euro per maand. Dus ze zouden iets goedkoper uit kunnen zijn. Dan heb je alleen geen vast contract meer en heb je geen zekerheid dat de prijs hetzelfde blijft.” Op de hypotheek van Monique zit een rentepercentage van 1,74 procent. ,,Niet zinvol om over te stappen”, zegt Ypma. ,,De rentepercentages liggen overal hoger.”

Monique: ,,We hebben in een gunstige tijd ons huis gekocht, een lage rente die 30 jaar vaststaat, tot 2041. Los van de gemeenschappelijke uitgaven, kan Monique nog wel iets besparen op haar eigen telefoonabonnement: ze betaalt nu 12,96 euro per maand voor een sim only abonnement. Dat kan 7 euro zijn bij Youfone.

