Na tien jaar is de schuld van Bas en Ingrid nog even hoog, maar hun bewindvoerder steenrijk

Superbespaarder Jeroen ontdekte dat hij door zuinig te doen, misschien nooit meer hoeft te werken

Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Jeroen Komen (53) die zuinig leeft om buiten de rat-race te blijven.

7 juni