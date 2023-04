Na vijf jaar hebben ze al 117.000 euro rente betaald en slinkt hun vermogen aanzienlijk

column Een groepje mannen aan de bar maakt zich druk over de waarde van hun assets en ik vang iets op over C-level posities

Debby Gerritsen schrijft iedere woensdag over wat haar bezighoudt. Vandaag: de kloof tussen rijk en arm. ‘Kennelijk is er een groep grootverdieners die zich zorgen maakt over hun smeltend kapitaal. Daar hoor ik overduidelijk niet bij.’