Negatieve stroomprijzen en dynamisch contract: goed idee om je zonnepanelen uit te zetten?

Geld & Geluk Gerrit en Jannie hebben geen geldzorgen: ‘Hypotheek hebben we twintig jaar vastgezet’

Gerrit en Jannie zijn blij met hun nieuwe appartement, al vindt Gerrit het wel jammer dat hij veel van zijn vrachtwagenminiaturen moest wegdoen, vertelt hij in de Mezza-rubriek Geld en Geluk. ,,Ons vorige huis hebben we goed verkocht. Ik had geen behoefte de hypotheek af te lossen omdat we nog een paar jaar belastingaftrek kunnen genieten.”