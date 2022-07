Nu alles duurder wordt: zo kick je af van alsmaar geld uit willen geven

Wil je een cosmetische ingreep? Een Tesla-aandeel of futuristische laarzen als in The Matrix? Net als je denkt, we hebben alles, wordt er wel iets groters te koop aangeboden. Alsof onze honger niet gestild raakt. ,,Je kan het terugbrengen tot de ­zogenaamde piramide van Maslow”, verklaart Malaika Brengman, ­expert consumentengedrag. ,,De filosofie erachter is simpel: als we genoeg eten, drank en een veilig dak boven het hoofd hebben, streven we naar hogere trappen op die piramide.”