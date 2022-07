Om problemen voor te zijn, heb ik kort voor zijn vaders overlijden een levenstestament opgesteld

Superbespaarder Kim schrok van de inflatie dit voorjaar en bespaarde sindsdien al dik 1000 euro

Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Kim Pootjes (48) die sinds dit voorjaar al ruim 1000 euro bespaarde.

