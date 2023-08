Op deze manieren spaar je als zzp’er fiscaalvriendelijk voor je pensioen

Geldvraag Ik krijg weer (een beetje) spaarrente, maar moet ik daar belasting over betalen?

Hoera, we krijgen weer een beetje rente over ons spaargeld. ,,Maar ziet de Belastingdienst dit als inkomsten”, vraagt lezer Richard Tuijnders zich af. ,,En moet je daar dus belasting over betalen?’’ In deze rubriek leggen we elke week een lezersvraag over geld voor aan een deskundige.