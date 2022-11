Ouders moeten hogere rekening voor kinderopvang komend jaar nog slikken

Onzeker­heid én onbekend­heid met pensioen: ‘Als blijkt dat je er niet slecht voor staat, is dat een zorg minder’

Krijgen we wel voldoende geld uitgekeerd als we met pensioen gaan? Hoeveel geld krijg je maandelijks als je stopt met werken? Bij sommige mensen leven er zorgen over hun oude dag. Hoe weet je eigenlijk hoeveel pensioen je nodig hebt en kun je zelf daarin iets bijdragen?

