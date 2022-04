Peter miste een wijziging van zijn vliegtickets: ‘De gezellige gesprekken waren totaal voorbij’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Peter Rommens (53) die een fout van 1000 euro maakte door niet goed op te letten bij een wijziging van geboekte vliegtickets.

Wat ging er mis?

Peter: ,,In 2016 besloot ik, samen met een goede vriend van mij, zijn twee dochtertjes en mijn dochter, het nieuwe jaar 2017 goed te beginnen. Ik had overnachting en tickets naar Barcelona geregeld, maandag 1 januari vlogen we heel vroeg heen en dan die vrijdag weer terug.”

Hoe was die week?

,,Leuk! We konden er zonder jassen rondlopen, dat was natuurlijk wel aangenaam in januari. De meiden waren destijds 10, 13 en 15 jaar. Echt lang tafelen in restaurants deden we dus niet, de nadruk lag op de dag. We hebben veel rondgeslenterd, een kookworkshop gedaan waarbij we eerst naar de markt gingen en daarna paella leerden maken, we zijn naar diverse musea geweest en hebben vooral de sfeer van de stad geproefd.”

Quote Toen kwamen we erachter dat onze Spaanse vliegtuig­maat­schap­pij, waar we mee vlogen, ondertus­sen opgeheven was

En toen?

,,Die vrijdag zaten we in twee losse taxi’s naar de airport. Het inchecken lukte maar niet, ik dacht: dan proberen we het daar. Maar op het vliegveld bleken zo ongeveer alle loketten gesloten. Toen kwamen we erachter dat onze Spaanse vliegtuigmaatschappij, waar we heen mee waren gevlogen en waarmee we terug zouden gaan, ondertussen opgeheven was.

En ik kwam nog ergens achter: ik had een mailtje gekregen op 31 december, waarin stond dat de tijden van vliegen waren veranderd. Nu ik goed keek, zag ik dat de terugreis op dezelfde dag als de heenreis was gezet: 1 januari dus. Omdat het dezelfde dag was als de heenreis, dacht ik dat het mailtje over de heenreis ging. Een dure fout.”

Volledig scherm Peter Rommens. © Peter Rommens

Hoe voelde het toen je daarachter kwam?

,,Ik trok een beetje bleek weg en er viel nogal een stilte. We zijn naar opties gaan kijken om toch terug te kunnen gaan. We waren ‘s ochtends naar het vliegveld gekomen en die avond waren er nog vijf tickets dus die hebben we maar gekocht. Dat was 1000 euro in totaal. Maar er zat niet veel anders op. De gezellige gesprekken van die week waren totaal voorbij.”

Was die vriend boos op je?

,,Ja. Maar hij verweet het me met heel weinig woorden. Stilte kan nog pijnlijker zijn dan wanneer hij boos zou zijn geworden. Er was ook geen discussie natuurlijk, het was overduidelijk dat ik degene was die zich had vergist, die de fout had gemaakt. Dat vond ik volkomen terecht. Ik was wel heel blij dat hij het kon voorschieten. Daarna hebben we het er nooit meer over gehad. Soms komt het in een grapje voorbij, zo van: ‘We moeten nog eens samen een reisje maken en jij regelt het.’ Maar verder wordt er niet op teruggekomen.”

Wat leerde je ervan?

,,Dat je bij luchtvaartmaatschappijen extra alert moet zijn op wijzigingen op het laatste moment. Hoewel we beiden controlfreaks zijn, kan zoiets toch gebeuren.

Aan de andere kant: Als ik het wel had gezien, hadden we heen kunnen vliegen, in Barcelona een kop koffie kunnen drinken, lunchen en meteen weer naar huis vliegen. Nu hadden we in ieder geval een hele leuke week samen. Uiteraard, 1000 euro is veel geld en eerst denk je: hoezo goed begin van het nieuwe jaar? Maar je kunt je er maar beter overheen zetten, het verandert toch niet.”

