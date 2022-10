Pieter Jan kreeg bijna 9000 euro terug: 'Iedereen wees naar het voorhoofd over onze extra uitgaven’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Pieter Jan Duineveld (61) uit Breezand in Noord-Holland.

Hoe woon je?

,,Ik woon samen met mijn vrouw in een vrijstaande woning uit 2012, op 150 meter van de Waddenzee. We hebben 127 vierkante meter aan woonoppervlak en zijn aardgasvrij. Sterker nog: we wekken veel meer stroom op dan we verbruiken. Waarom? Dat is eigenlijk vrij simpel.

Toen we dit huis wilden gaan bouwen, waren er mensen die zeiden dat energie op termijn gratis zou gaan worden. Maar er waren ook mensen die zeiden dat het duurder zou gaan worden en één van die mensen was ik. Ik wilde geen hypotheekkosten en energielasten meer hebben als ik met pensioen zou gaan. Iedereen wees destijds naar het voorhoofd omdat we zo’n 20.000 euro extra uitgaven aan extra isolatie en energiebesparende maatregelen. Uiteraard is daar later nog wel het een en ander aan kosten bijgekomen.

We hebben toen een verdubbeling van de destijds voorgeschreven isolatiewaarden aangehouden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de isolatie in de muren en de vloer. We hebben een warmtepomp, een warmtewisselaar in de douche, we koken op een inductiefornuis, hebben natuurlijk overal ledlampen en we hebben inmiddels 62 zonnepanelen. Op het huis liggen er 30 en nog 32 op de schuur. Dat is veel te veel, maar dat is bewust. In de toekomst zal de stroom in de winter duurder worden, verwacht ik. Als dan straks de salderingsregeling is afgebouwd, heb ik in de zomer een mooie (financiële) buffer opgebouwd voor de winter.

Quote Zo’n windmolen van 5 kilowatt zou ik graag willen, maar dat mag nu nog niet Pieter Jan Duineveld (61)

We hebben twee elektrische auto’s, waardoor we ook geen benzinekosten hebben. De woning is voorzien van een gelijkstroom netwerk, zodat we klaar zijn voor een batterij, een koppeling aan de buren en een koppeling aan onze eigen windmolen. Zo’n windmolen van 5 kilowatt zou ik graag willen, maar dat mag nu nog niet. Zonde, ik probeer onze lokale politiek graag duidelijk te maken dat wind en zon de beste combinatie is om stroom op te wekken.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb een modelcontract bij Engie. Daar betaal ik 10 euro per maand. Dat moet, een lager bedrag kan niet. Over het afgelopen jaar (2021) kregen we bijna 9000 euro terug. In de eerste negen maanden van 2022 hebben we 21.078 kWh aan stroom opgewekt en 8593 kWh verbruikt. Ik heb dit contract bewust uitgezocht op basis van de terugleververgoeding. Ik verwacht niet dat dit nog lang stand gaat houden qua tarieven, maar ik ben wel voorbereid op de toekomst.”



Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik zeg altijd dat ik groene sokken heb, maar wel luxe groene sokken. Mijn vrouw wijst mij er regelmatig op dat ik de deur achter mijn kont moet dichtdoen. De verlichting is allemaal ingeregeld via de slimme apparaten. Dat is ook mijn grootste valkuil: ik heb allerlei meet- en regelapparatuur die relatief veel stroom verbruikt. Zo’n 200 watt per uur. Helaas is die apparatuur momenteel nog niet zuiniger.

Douchen kost ons minder door de warmteterugwinunit, maar desondanks douchen we niet te lang. Puur om water te besparen. Dan gebruiken we bijvoorbeeld liever de kleine douchekop dan de grote douchekop. Wat we doen moet zo min mogelijk impact hebben op het milieu. We proberen ook zoveel mogelijk groente en fruit te telen in onze eigen kas. Die verbruikt geen energie en we vinden dat gewoon heel leuk. We hebben er een buitenkeukentje met een zitje. Uiteraard met een elektrische barbecue, geen gas, hout of kolen.

Dat onze maatregelen financieel ook heel aantrekkelijk zijn, komt mooi uit. Mijn doel om geen hypotheek- en energielasten meer te hebben bij mijn pensioen, heb ik inmiddels al gehaald. Dat komt omdat we telkens het geld dat we bespaard hadden, weer investeerden in nieuwe maatregelen. Die kosten hebben we er inmiddels al uitgehaald.”

