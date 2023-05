Problemen met een verkoper? Zo eis je toch je recht op na een miskoop

Wat doe je als je nieuwe televisie binnen vijf maanden stuk is en de verkoper zegt: ‘Sorry, ik kan je niet helpen.’ In deze rubriek legt Consumentenbond-redacteur en onderzoeker Marco van ’t Woudt je rechten als consument uit. Deze week: problemen met een verkoper, hoe los je dat op?

Helaas zijn er verkopers die de boot afhouden als jij terugkomt met de panini-grill die niet warm wil worden of de nieuwe föhn die je haar bijna in brand zette. Welke vijf stappen kun je nemen als je aankoop niet oké is en een verkoper niet meewerkt?

,,Probeer er in eerste instantie met de verkoper uit te komen’’, zegt Van ’t Woudt. ,,Mail, bel of ga langs. Bespreek het met elkaar. Leg uit dat je recht hebt op een goed product en laat je niet afschepen. Kom je er echt niet samen uit? Dan kun je andere stappen zetten.’’

Slechte ervaring? Zet die op Klachtenkompas

Je kunt je verhaal plaatsen op Klachtenkompas.nl. Deze website is een initiatief van de Consumentenbond. Je kunt je klacht er in het openbaar op kwijt, waarna de verkoper erop kan reageren.



Van ‘t Woudt: ,,Zo brengen we consument en verkoper bij elkaar in beeld en iedereen kan meekijken. Dit zorgt ervoor dat klachten doorgaans sneller en beter worden afgehandeld. Bedrijven zijn nu eenmaal gevoelig voor mogelijke reputatieschade en dat maakt dat ze vaak net iets beter opletten.

Als je een klacht plaatst, kan het bedrijf er moeilijk omheen en krijg je vaker een antwoord of oplossing. Andere consumenten zien hoe een bedrijf met zijn klanten omgaat en kunnen zelf hun conclusies trekken. Gebruikmaken van de site is gratis.’’

Zoek een vakkundige bemiddelaar

Wil je je klacht niet openbaar maken of heeft plaatsing op Klachtenkompas toch geen resultaat? Stuur dan een brief, vraag advies of bekijk of je hulp kunt krijgen van een jurist.



,,Er zijn verschillende partijen die juridisch advies en bemiddeling aanbieden, de Consumentenbond doet dat bijvoorbeeld voor haar leden’’, aldus Van ‘t Woudt. Ook een rechtsbijstandsverzekeraar of advocaat kan voor je bemiddelen. Heb je een laag inkomen en weinig spaargeld? Als je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kunnen de kosten van een advocaat worden gedekt . ,,Jij betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Dat is fijn, want een advocaat kan prijzig zijn.’’

Stap naar de geschillencommissie

Stel je hebt contact gezocht met het bedrijf, je hebt geklaagd over je malafide product maar je bent nog geen stap verder gekomen. Dan kun je nog naar de rechter stappen.



,,Maar dat hoeft niet altijd. Als een ondernemer is aangesloten bij de geschillencommissie, kun je daar ook terecht met je klacht. Net als een rechter kan de geschillencommissie een klacht behandelen. De kosten zijn flink lager dan een advocaat inschakelen en het proces is eenvoudiger.’’

Quote Een verkoper kan aangeslo­ten zijn bij een branchever­e­ni­ging die lid is van een geschillen­com­mis­sie

In de algemene voorwaarden die je bij je product kreeg, staat vaak ook geschreven wat je kunt doen bij klachten. Bijvoorbeeld bij welke geschillencommissie jouw verkoper is aangesloten.

,,Een verkoper kan ook aangesloten zijn bij een branchevereniging die lid is van een geschillencommissie. Je kunt op degeschillencommissie.nl checken of een ondernemer daarbij hoort. Zijn de algemene voorwaarden onduidelijk en kom je er echt niet achter bij welke commissie het bedrijf is aangesloten, dan kun je altijd nog naar de geschillencommissie bellen om te checken of de betrokken ondernemer deel uitmaakt van een branchevereniging.’’