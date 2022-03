Slagveld dreigt door hoge energiekosten: ‘We stoken alleen in de woonkamer, op 16,5 graden’

Brunnepe. Volkswijk in Kampen. In vroeger tijden een dorp buiten de stadsmuren. Er woonden vooral vissers. Kampen wilde ze niet binnen de stadsmuren hebben, want de vissers stonden in laag aanzien. Om het erger te maken, kwamen later de straatarme eilandbewoners van Schokland erbij. Verdreven van het eiland door koning Willem III, omdat de gedachte was dat Schokland in zee zou verdwijnen.



Brunnepe is kortom een wijk met een rode lijn van hard werken, sappelen en armoede.