Splitten of ieder voor zich betalen? ‘Zij dronken alcohol en hadden vleesgerechten, ik een bordje sla’

Trakteren of getrakteerd worden, de rekening splitten of alles tot op de cent nauwkeurig uitrekenen. Het betalen van een rekening in een restaurant kan nogal eens voor wat ongemak zorgen, maar hoe komt dat precies?

Nederlanders staan internationaal bekend als gierig, zegt financieel psycholoog Anne Abbenes. ,,Dit heeft voor een groot deel te maken met onze calvinistische inslag. Zuinig zijn was deugdzaam. Rijk associeerden we met slechteriken, arm met schulden. Was je rijk, dan liet je dat niet zien, want dan liep het slecht met je af. Nederlanders met schulden konden de doodstraf krijgen. Dat werd later een gevangenisstraf, die pas kortgeleden is afgeschaft. Al kunnen mensen bij bepaalde boetes nog wel in gijzeling worden genomen.”

En we letten nog steeds op de kleintjes. Ter indicatie: uit een recente enquête van website time2play onder 600 respondenten blijkt dat 55 procent van de Nederlanders alleen voor zichzelf betaalt. Een kleinere groep, 45 procent, split de rekening liever.



Rekening splitten: alleen in Nederland?

Podcastmaker Reinout Meijer split altijd de rekening. ,,Ik vind het maar niets om alles op een weegschaaltje te leggen. De ene keer betaal je gewoon wat meer en de andere wat minder. De hele rekening uitpluizen, wat een geëmmer. Volgens mij gebeurt dat alleen in Nederland.’’

Abbenes bevestigt dat Nederlanders anders met geld omgaan dan mensen uit sommige andere landen. Als voorbeeld noemt ze de Verenigde Staten. ,,Daar kan iedereen rijk worden: de American Dream. Rijk zijn is daar meer geaccepteerd. In Nederland heb je van oudsher de klassenstrijd.’’

Ondernemer Shanti Silos betaalt juist alleen haar eigen deel. ,,Ik ben een minimalist. Mijn motto is: less is more en overdaad schaadt.” Vroeger splitte ze de rekening. ,,Maar ik drink geen alcohol en ben vegetariër. Zeker op vakantie ging dat scheeflopen. Tien jaar geleden was ik met vrienden in een vleesrestaurant in Spanje. Zij dronken alcohol en hadden vleesgerechten, ik een bordje sla. Toen dacht ik: ik stop met het sponsoren van mijn vrienden en dat heb ik consistent doorgevoerd.”

Quote In onze vroege jeugd observeren we het geldgedrag van onze ouders en andere mensen die belangrijk voor ons zijn Anne Abbenes, financieel psycholoog

Opvoeding speelt een rol

Bij het betalen van de rekening speelt ook de opvoeding een rol. Abbenes legt uit: ,,In onze vroege jeugd observeren we het geldgedrag van onze ouders en andere mensen die belangrijk voor ons zijn. Die ervaringen worden onbewust opgeslagen in het brein. Het brein zet die ervaringen om in een geldscript: een script dat automatisch en onbewust in ons hoofd afspeelt zodra we een financiële beslissing moeten nemen.”

Ook de cultuur waarin je opgroeit en de geldovertuigingen van familiegeneraties voor je spelen volgens Abbenes mee. En gender? ,,Hier is veel onderzoek naar gedaan, maar geldovertuigingen zijn genderneutraal. Als iemand vindt dat de man moet betalen, komt dat voort uit de in je jeugd gecreëerde geldovertuigingen.”

Quote De effecten van inflatie of een financiële crisis zorgen voor een XXL-ver­sie van de belemmeren­de geldover­tui­gin­gen Anne Abbenes, financieel psycholoog

Bepaal van tevoren hoe je de rekening betaalt

Voor Meijer speelt de inflatie geen rol bij het wel of niet splitten. ,,Ik denk wel kritischer na over of ik überhaupt ergens iets ga eten of drinken.’’ Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend, vertelt Abbenes. ,,De effecten van inflatie of een financiële crisis zorgen voor een XXL-versie van de belemmerende geldovertuigingen. Sommigen geven niets meer uit, anderen gaan juist uitgeven of gokken.’’

Verschillende geldovertuigingen kunnen zorgen voor ongemak. Abbenes: ,,Bedenk dat het een uiting is, waar een diepere laag onder zit. Het gaat niet om een toetje dat de andere persoon wel neemt en jij niet, maar over angst en onbewuste geldovertuigingen. Een andere mening over hoe om te gaan met de rekening kan zorgen voor frictie.’’

Haar advies? ,,Onthoud dat zowel jouw mening als die van de ander voortkomt uit onbewuste overtuigingen over geld. Het is geen nare karaktereigenschap. Ga open en zonder oordelen het gesprek aan en bepaal van tevoren samen hoe jullie de rekening betalen. Niet terwijl de ober aan tafel staat.’’

