Steeds meer mensen maken zich zorgen om hun financiële situatie: ‘Kijk nú naar je geld’

Het aloude gezegde dat vertelt dat voorkomen beter is dan genezen, geldt zeker ook voor geldproblemen. En in dat opzicht is volgens de Waddinxveense Caroline Hertog een kritisch punt bereikt. Want door de inflatie en stijging van de energieprijzen zou iedereen er goed aan doen om de balans tussen inkomsten en uitgaven tegen het licht te houden.



,,Geld is altijd een puzzel en door de prijsstijgingen is die puzzel voor iedereen aan het verschuiven. Zaken als energie en boodschappen heb je altijd nodig’’, vertelt Caroline die met een gezin van vijf weet hoe de prijsstijgingen zich in de portemonnee laten voelen.