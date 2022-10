Tim en zijn gezin mochten het vliegtuig naar Canada niet in: ‘Duur, maar onvergetelijk avontuur’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks Geldflaters delen mensen hun verhaal. Deze week Tim Gouw (34) die zijn visum niet had ontvangen en erop gokte dat het op het vliegveld wel geregeld kon worden.

Wanneer speelde dit?

,,Afgelopen augustus. Begin dit jaar bedachten we dat het leuk zou zijn om naar Canada te gaan. Onze dochter is er geboren en we hebben er een aantal jaar samen gewoond. Tot in de kleinste details planden we onze reis voor vier weken in augustus, samen met vrienden die ook twee kinderen hebben en meewilden. Zij zouden vanaf Nederland naar Toronto vliegen, wij vanaf Barcelona. Vanaf Toronto zouden we samen doorvliegen naar de stad Halifax, waar we campers hadden gehuurd.”

En toen?

,,Vol goede moed voor een lange vlucht met kleine kinderen kwamen we aan op het vliegveld. En werden geweigerd.”

Waarom?

,,We hadden een week van te voren ons inreisvisum voor Canada online geregeld. Die van de kinderen hadden we binnengekregen, maar die van ons niet.”

Quote We namen een radicaal besluit: zo dicht mogelijk naar de Canadese grens vliegen, een auto huren en aan de grens de situatie uitleggen Tim Gouw (34)

Maar dat wist je dan toch al van te voren?

,,De dag voor vertrek zijn we als een gek gaan bellen, maar we kregen niemand te pakken. Het is slechts een administratieve formaliteit, dus we dachten; dat regelen wel op het vliegveld. Niet dus. Na veel bellen en wachten, werd de incheckbalie gesloten en was de conclusie dat we niet mee mochten op de vlucht.”

Wat deden jullie toen?

,,Verbouwereerd boekten we een hotel vlakbij het vliegveld met een zwembad. De kinderen, die uren in de warmte hadden gewacht, konden zo even afkoelen. Omdat inmiddels wel duidelijk was dat het probleem met het visum niet snel opgelost zou worden, namen we een radicaal besluit: zo dicht mogelijk naar de Canadese grens vliegen, een auto huren en aan de grens de situatie uitleggen. Dus kochten we die avond vier tickets naar New York voor 5000 euro.”

Maar dat is toch veel geld?

,,Een godsvermogen, maar ook de enige kans om onze vakantie te redden. Elke dag dat we later zouden aankomen, maakte de kans om de camper nog op te kunnen halen kleiner en waren onze vrienden, die ondertussen wel aankomen waren, verder gereden op de route.”

Jullie kwamen Amerika wel in?

,,De nacht voor ons vertrek had ik onze inreisvisa voor de VS geregeld, op mijn mobiel en met de gebrekkige wifi van het hotel, maar ik kon toch niet slapen. Via Frankfurt vlogen we met de duurste tickets die we ooit kochten richting New York. Tijdens het boarden zei mijn dochtertje: ‘Nu doet ons kaartje het wel, papa!’ De kinderen hadden die hele crisis niet door.

In New York wilden ze natuurlijk weten wat we kwamen doen. Ik had een verhaal verzonnen dat we Upstate New York wilden zien, de natuur bekijken. Zo kwamen we New York in, waar we stiekem een heel leuke dag hadden. Er bleek alleen geen enkele huurauto meer beschikbaar, dus namen we de volgende dag de trein richting het noorden. Tien uur deden we erover. Met alle koffers en twee slapende kinderen liepen we naar de grens. Als ze daar zouden zeggen; het kan niet. Wat dan? Het was spannend, frustrerend en vermoeiend, we hadden er inmiddels ruim 72 uur reizen op zitten.”

Quote Uiteinde­lijk hebben we een duur maar onvergete­lijk avontuur beleefd Tim Gouw

En?

,,Wij gingen dat grensbewakers hokje in en ze zeiden: ‘Welkom in Canada.’ Een vriend van een vriend die daar woont, haalde ons op met de auto want het was nog 2,5 uur rijden naar het vliegveld. We sliepen een paar uur in het hotel en vlogen ‘s ochtends vroeg naar Halifax. Op het vliegveld kwamen we onze vrienden tegen en kon onze vakantie beginnen.”

Wat leerde je ervan?

,,Dat ik voortaan ruim op tijd mijn visum regel en als een ANWB-bejaarde alles uitprint, en mij aan de regeltjes houdt. En: als het niet gaat zoals verwacht; maak er het beste van. Uiteindelijk hebben we een duur, maar onvergetelijk avontuur beleefd.”

