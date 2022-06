Tineke bestelde online via een advertentie: ‘Het viel bij het openen van de verpakking al uit elkaar’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Tineke Veenstra (32), die malafide hulpmiddelen kocht via advertenties op sociale media.

Waarom heb je hulpmiddelen nodig?

Tineke: ,,Sinds 15 jaar heb ik het Syndroom van Sjörgen, een vorm van reuma. Dit is een systeemziekte die mijn hele lichaam aanvalt, van hoofd tot tenen en alles wat er tussen zit, vooral gewrichten, spieren en pezen, waarin ik krachtverlies of pijn heb. Ik heb heb al vier keer opnieuw moeten leren lopen.”

Wat kocht je via die advertenties?

,,Een kussen voor op een stoel met een bepaalde zitvorm die goed is voor je houding. Ik heb meestal last van mijn bekken en mijn rug, ook met zitten. Zo’n kussen leek me fijn, je kunt het los meenemen voor in de autostoel, een gewone stoel, op de bank.”

Quote Na zes weken verwachtte ik niet meer dat ik het kussen ooit zou zien Tineke Veenstra (32)

Wat ging er mis?

,,Ik zag het kussen tussen mijn Stories op Instagram staan. Ik was een beetje terughoudend, maar het zag er professioneel uit; met voorbeeldfilmpjes en recensies. Het was een Amerikaanse site, maar ik dacht; gewoon proberen. Het kostte 50 euro, voor iemand met een Wajong uitkering toch een bedrag. Eerst kreeg ik allerlei mails waarmee ik het pakket kon volgen, maar bedrijfsnamen of trackingnummers veranderden per mail. Na zes weken verwachtte ik niet meer dat ik het kussen ooit zou zien.

Toen viel er iets op de deurmat. Het was plat, formaatje a4. Ik dacht: het voelt zacht, maar dit kan het toch nooit zijn? Ik knipte het plastic open en jawel, het was mijn ‘kussen’: Een klein plat ding dat wanneer je erop gaat zitten naar dezelfde hoogte inzakt als waar je hem oplegt, dus totaal nutteloos is.”

Waarom stuurde je het niet retour?

,,Als ik het naar Amerika zou terugsturen waren er nog hogere kosten voor mezelf en ze hadden het retourproces zo ingewikkeld gemaakt, met pagina’s vol voorwaarden in minuscule lettertjes, dat het me onmogelijk leek ooit nog geld terug te krijgen. Ik dacht: Tineke, dit is heel dom en dat doen we nu niet nog een keer.”

Heb je zoiets al vaker gehad?

,,Ja. Een soort mesje, bedoeld om medicijnen te halveren, fijn te snijden en de verpakking te openen. Met mijn reumahanden krijg ik een pil niet zomaar doormidden. Dat mesje kwam ook uit het buitenland en viel bij het openen van de verpakking al uit elkaar. Ik heb een poging gedaan om het te repareren: tevergeefs. Ik heb het maar weggegooid.”

Waarom kocht je eigenlijk via die advertenties?

,,Er wordt steeds minder vergoed door de zorgverzekeringen, dus ga je betaalbare oplossingen zoeken voor dat soort problemen.”

Quote Ik bestel nooit meer via Amerika of China. Daar ben ik wel klaar mee Tineke Veenstra (32)

En dan kom je uit bij bedrijven met hun malafide hulpmiddelen. Maakt dat je niet kwaad?

,,Ze mikken inderdaad op een doelgroep die leeft van een bepaald budget. Ik kan niet meer werken, ik leef van weinig en daar probeer je zo goed mogelijk mee om te gaan. Aan de andere kant is het ook eigen schuld, dikke bult, je moet altijd blijven opletten.”

Dus nooit meer via advertenties op sociale media kopen?

,,Wanneer ik nu een product zie, onthoud ik de naam en ga googelen om te zien of ik het misschien via een betrouwbare zaak, liefst in Nederland, kan aanschaffen. Maar nooit meer via Amerika of China. Daar ben ik wel klaar mee.”

