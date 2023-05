Vakantiegeld deze week op je rekening: dit moet je weten

met videoMei is de maand waarin de meeste werkgevers het vakantiegeld uitbetalen. Een welkom extraatje dat niet alleen wordt besteed aan vakantie, maar ook aan andere grote uitgaven, een schuld aflossen of de spaarrekening spekken. Vier vragen over het extraatje dat jij - wellicht - ook deze week krijgt bijgeschreven.

1. Krijgt iedereen vakantiegeld?

,,Alle werknemers in loondienst hebben er recht op’’, zegt Dik van Leeuwerden, expert op het gebied van wet- en regelgeving bij dienstverlener ADP Nederland. ,,Dat geldt ook voor mensen met een AOW, WW of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar niet bij een ziektewetuitkering of bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Dan is het vakantiegeld inbegrepen in de uitkering.’’

2. Wanneer krijg je het gestort?

Veel mensen krijgen het extraatje in mei, maar het kan ook in een ‘spaarpotje’ blijven staan. ,,In steeds meer bedrijfstakken, waaronder gemeenten, rijksoverheid en de bouw wordt dat gebruikelijk’’, ziet Van Leeuwerden. ,,Dit zogenaamde keuzebudget kun je opnemen hoe en wanneer je wilt, en, afhankelijk van de voorwaarden ook aan andere dingen besteden. Dat kan een fiets van de zaak zijn, een studie, betaald verlof of een hogere reiskostenvergoeding. De werknemer moet het budget elk jaar opnemen, maar het hoeft dus niet per se in de maand mei.’’

3. Hoeveel is het vakantiegeld?

Krijg je het apart uitgekeerd deze maand, dan kun je je vakantie boeken: het vakantiegeld is minimaal 8 procent van het brutosalaris van het afgelopen jaar. ,,Sommige bedrijven keren zelfs 8,33 procent uit, precies een extra maandsalaris’’, weet Van Leeuwerden. Ook voor overuren en voor toeslagen krijg je vakantiegeld, al is dat wel afhankelijk van je cao en je moet minimaal 108 procent van het minimumloon verdienen. En wie extra betaald krijgt voor een zondagsdienst, krijgt over dit hogere salaris ook die 8 procent.

Je houdt relatief meer van je bruto vakantie­geld over als je een kleiner inkomen hebt Dik van Leeuwerden, ADP Nederland

4. Hoeveel blijft er netto over van het vakantiegeld?

Werknemers met een lager salaris zien dit jaar een hoger bedrag op hun afschrift. Mensen met een hoger inkomen krijgen juist minder dan vorig jaar. Dat heeft te maken met de belastingen. Iemand met een modaal inkomen van 3086 euro per maand krijgt bruto bijna 3000 euro vakantiegeld, blijkt uit berekeningen van ADP. Maar let op: hier gaat nog een flink bedrag aan belasting af, waardoor je netto ongeveer 1500 euro overhoudt.

,,De arbeidskorting en algemene heffingskorting gaan van het brutobedrag af en die zijn inkomensafhankelijk’’, legt Van Leeuwerden uit. ,,Daardoor houd je relatief meer van je bruto vakantiegeld over als je een kleiner inkomen hebt. Die kortingen worden afgebouwd naarmate je meer verdient.’’ Zo krijgt een parttimer die maandelijks bruto 1250 euro verdient dit jaar netto circa 1115 euro uitgekeerd. Iemand die twee keer modaal verdient, 6172 euro, krijgt in mei 2606 euro op de rekening gestort.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Volledig scherm © Getty Images/Westend61

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.