Vrijwillige ouderbijdrage voor een schoolreisje, maar hoe ‘vrijwillig’ is die echt?

Aan het begin van elk schooljaar krijgen veel ouders een rekening gepresenteerd voor allerlei schoolkosten. Ruim 60 procent van de ouders kan dit makkelijk betalen, 24 procent moet er andere dingen voor laten en bij 11 procent zorgt het zelfs voor problemen. Dat bleek eind vorig jaar uit een rapportage van het Landelijk Ouderpanel waar bijna 1400 ouders aan mee deden.

Per 1 augustus 2021 is de wet vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Ouders die het bedrag niet kunnen of willen missen, zijn niet meer verplicht om het te betalen. Scholen moeten zelf een oplossing vinden als ouders geen financiële bijdrage leveren aan schoolreisjes, uitjes en activiteiten. Onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen bijvoorbeeld ook kosten voor tweetalig onderwijs en bijles. De wet heeft als doel dat kinderen nergens meer van kunnen worden uitgesloten omdat ouders de kosten niet kunnen betalen.

Quote We komen bij veel gezinnen thuis en zien al jaren dat schoolkos­ten een enorme belemme­ring zijn voor ouders Gaby van den Biggelaar, directeur van Stichting Leergeld

Duurdere schoolreizen

Alle kinderen mee kunnen laten doen is iets waar Stichting Leergeld zich al ruim 25 jaar voor in zet. Ouders kunnen er aankloppen voor een financiële bijdrage zodat hun kind(eren) bijvoorbeeld wel naar de sportclub en scouting kan of wel een fiets krijgt om mee naar school te gaan.

De stichting is blij met de wet rondom de vrijwillige ouderbijdrage. ,,We komen bij veel gezinnen thuis en zien al jaren dat schoolkosten een enorme belemmering zijn voor ouders. Schoolreizen zijn steeds duurder geworden, scholen gaan steeds verder en vaker weg. Zonder een bijdrage vanuit Leergeld kon een aantal kinderen niet mee”, zegt Gaby van den Biggelaar, directeur van Stichting Leergeld.

Schoolreizen vallen nu onder de vrijwillige ouderbijdrage en de school moet dus zelf een oplossing bedenken als ouders het bedrag niet kunnen betalen. Van den Biggelaar hoopt dat scholen kritischer naar hun activiteiten gaan kijken. ,,Voordat de wet er was gingen we in gesprek met scholen om de hoge kosten aan te kaarten. Soms ging het om reizen van 1000 euro of meer, naar New York of China. Dat is toch ongelooflijk en is het echt onmisbaar voor goed onderwijs?”

Quote Ik vraag me af of scholen door hebben wat dit met ouders doet die krap bij kas zitten Gaby van den Biggelaar, directeur van Stichting Leergeld

Toch nog druk

Van den Biggelaar ziet dat ouders met een kleinere beurs zich soms nog steeds onder druk gezet voelen, ook al is de ouderbijdrage vrijwillig. ,,Sommige scholen blijven facturen en zelfs aanmaningen sturen. Als we ze daar op aanspreken is het: ‘Sorry, ouders krijgen nog steeds automatisch een herinnering als ze niet betaald hebben, dat zit zo in ons digitale systeem’. Ik vraag me af of scholen door hebben wat dit met ouders doet die krap bij kas zitten.”

Van den Biggelaar hoort geregeld verhalen van ouders met slapeloze nachten. ,,Schoolkosten geven enorm veel stress. We hadden laatst een ongeruste ouder aan de telefoon: ‘Mag mijn kind nog wel eindexamen doen als ik de ouderbijdrage dit jaar niet kan betalen?’”

Maatregel voor ouders die het niet kunnen betalen

Dat er veel onrust en onduidelijkheid is over de ouderbijdrage, ziet ook Annelou van Noort, specialist op het gebied van geld en gedrag. ,,De communicatie is rommelig en per school ook nog eens anders. Sommige ouders zijn niet eens op de hoogte van de wet. Ook zijn er ouders die de indruk hebben dat de bijdrage voor iedereen vrijwillig is, wat in feite waar is, maar deze maatregel is natuurlijk bedacht voor ouders die het niet kunnen betalen.”

Van Noort denkt dat meer ouders meebetalen als scholen duidelijker zijn over waar de vrijwillige ouderbijdrage naartoe gaat. ,,Je kunt er een mooi verhaal van maken, benadruk dat je het belangrijk vindt om kinderen iets extra’s mee te geven. Doe er dan ook foto’s van eerdere activiteiten bij, zo krijgen ouders een beeld.” Geef ook aan waar het geld precies aan wordt uitgegeven, tipt van Noort. ,,Als je een keuken bestelt, wil je toch ook op de rekening zien hoeveel de keukenkastjes gekost hebben?”

Quote Wat je altijd ziet is dat mensen die het niet kunnen betalen, heel veel moeite doen om dat wel te kunnen. Ze willen hun kind niet te kort doen Annelou van Noort, specialist op het gebied van geld en gedrag

Schuldgevoel

Op scholen waar veel kinderen zitten van welvarende ouders, zal het probleem niet zo snel spelen. Deze ouders kunnen en willen de (torenhoge) ouderbijdrage immers makkelijk betalen. Voor kinderen van ouders met een kleiner inkomen, ligt de situatie anders. Over deze groep maakt Van den Biggelaar zich zorgen. ,,Dat kan tot een verschraling van het aanbod leiden. Minder naar musea, niet meer naar de dierentuin. Dat zou schrijnend zijn, want een groot deel van deze kinderen krijgt dit niet vanuit thuis mee.”

Of er inderdaad meer ongelijkheid zal ontstaan, is nog de vraag, de wet is immers nog geen jaar van kracht. Van den Biggelaar: ,,We moeten niet vergeten dat het grootste deel van de scholen de wet volgt. We zien scholen die andere ouders vragen of ze wat meer kunnen missen. Er zijn ook scholen die een fonds zijn begonnen voor activiteiten.”

Van Noort: ,,Wat je altijd ziet is dat mensen die het niet kunnen betalen, heel veel moeite doen om dat wel te kunnen. Ze willen hun kind niet te kort doen. En als ze het écht niet kunnen betalen, voelen zich daar schuldig over.”

