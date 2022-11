Waarom de inkoopstrategie van energieleveranciers bepalend is voor wat jij betaalt

Na Vattenfall maakte ook Essent gisteren bekend de tarieven per 1 januari te verhogen, en dat terwijl de marktprijs juist lager is dan eerder. Waarom zien we dat niet terug in de tarieven? Het heeft te maken met de inkoopstrategie van energiebedrijven, leggen deskundigen uit.

De marktprijzen van gas en elektriciteit zijn een stuk lager dan aan het einde van de zomer, maar klanten van Vattenfall en Essent zien dat voorlopig nog niet terug in hun tarieven. Beide energieleveranciers verhogen hun prijzen voor klanten met een variabel contract. Voorlopig komen consumenten goed weg: dankzij het prijsplafond op energie zal de rekening voor de meeste klanten lager uitvallen dan nu het geval is.

Essent stelt dat ze de tarieven afgelopen jaar ‘relatief gunstig’ konden houden dankzij hun inkoopstrategie, maar dat ze deze nu alsnog moeten verhogen doordat ‘de internationale gas- en stroomprijzen aanhoudend hoger blijven’. Vattenfall geeft aan dat ze de energie die ze nu leveren, afgelopen zomer hebben moeten inkopen. ‘De prijzen waren toen fors gestegen, en die prijsstijging zie je nu dus terug in het tarief’, aldus de leverancier in een video op haar website.

Quote Leveran­ciers die in augustus en september hebben ingekocht, moeten dat nu doorbereke­nen aan consumen­ten Joris Kerkhof, energie-expert Independer

Tarieven worden bepaald door inkoopstrategie energieleverancier

,,In de maanden augustus en september waren de marktprijzen hoog, met een enorme piek in augustus”, bevestigt Joris Kerkhof, energie-expert bij Independer. ,,Leveranciers die toen hebben ingekocht, moeten dat nu doorberekenen aan consumenten. Zit je bij een leverancier die elke maand het tarief wijzigt, dan profiteer je eerder van een daling. Bij leveranciers die dat doen, zie je op dit moment lagere tarieven.”

Voor consumenten is het heel lastig om te begrijpen waarom ze betalen wat ze betalen, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. ,,Het heeft allemaal te maken met de inkoopstrategie van de leverancier en hoe ver ze de energie van tevoren inkopen. Daarom kon Eneco de prijzen voor klanten die in december een nieuw tarief kregen juist weer iets verlagen.”

Het tarief dat je betaalt is bovendien afhankelijk vanaf wanneer je klant bent geworden, stelt Donat. ,,Ik betaal weer een ander tarief dan mijn collega terwijl we klant zijn bij dezelfde leverancier. Het hangt er vanaf wanneer ze voor jou energie hebben ingekocht.”

Quote Leveran­ciers proberen wat flexibeler te zijn door de tarieven vaker te wijzigen. En dat kan voor de consument goed of slecht uitpakken Joyce Donat, Consumentenbond

Energie- en gasprijzen wijzigen een paar keer per jaar

Essent heeft aangegeven de tarieven over drie maanden weer aan te passen om ‘sneller in te spelen op eventueel gunstigere marktomstandigheden’. Donat: ,,Leveranciers proberen wat flexibeler te zijn door de tarieven vaker te wijzigen. En dat kan voor de consument goed of slecht uitpakken.” Tot de energiecrisis vorig jaar uitbrak, wijzigden energieleveranciers hun variabele tarieven twee keer per jaar: op 1 januari en 1 juli. Nu gebeurt dat veel vaker.

Toch snapt ze frustratie bij klanten. ,,Klanten zullen ook denken: leuk dat het over een paar maanden misschien weer omlaag gaat, maar dan is het verbruik ook weer minder dan in de wintermaanden.” Of de tarieven over een paar maanden weer omlaag gaan, is overigens ook maar de vraag. Volgens Kerkhof blijft de markt wisselvallig. Naast internationale omstandigheden kan ook een koude winter van invloed zijn op de tarieven. ,,Het enige voordeel voor consumenten is dat het prijsplafond eraan gaat komen.”

Greenchoice komt later deze week met een tariefwijziging, Eneco volgt volgende week met de tarieven voor 1 januari. Leveranciers moeten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de nieuwe tarieven minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum bekendmaken. ACM controleert vervolgens of deze tarieven redelijk zijn.

Wat wil jij nog (meer) weten over besparen, stijgende inflatie of hoge energierekening? Vragen kun je insturen via onderstaande tool.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.