Waarom je moet oppassen dat je woonlasten niet te hoog worden

De gemiddelde woonlasten zijn in 2021 iets gedaald ten opzichte van 2018, bleek afgelopen week uit onderzoek van het CBS . Vooral woningeigenaren houden meer geld over voor andere zaken en dat terwijl wonen alleen maar duurder werd. Hoe kan dat en wat is eigenlijk de ideale lastenverdeling?

Het CBS berekende dat huurders in 2021 gemiddeld 36,3 procent van hun besteedbare inkomen kwijt waren aan woonlasten. Daarmee bedoelt het CBS de huur of hypotheek, inclusief bijkomende kosten als de belastingen en energierekening. Voor huiseigenaren was het 23,4 procent. En daarmee is het een afname van 2,3 procent voor huurders ten opzichte van 2015, voor eigenaren zelfs 3,8 procent.

Hoe kan dat in de huidige markt? ,,Er zitten grote verschillen tussen de gemiddelden”, weet Marcel Warnaar, expert bij het Nibud. ,,Voor starters zullen de woonlasten hoger zijn dan voor mensen die hun hypotheek bijna hebben afgelost. Daarnaast ga je gemiddeld genomen vaak over de tijd meer verdienen.” Woningeigenaren van 55 tot 65 jaar besteden gemiddeld 21,9 procent van hun inkomen aan woonlasten, voor huizenbezitters onder de 35 jaar is dat bijna 5 procent meer (26,4 procent).

Het CBS stelt dat vooral van 2018 tot 2021 de gemiddelde woonlasten met 900 euro nagenoeg gelijk bleven, maar het inkomen van woningbezitters steeg. De huurprijzen bleven, gecorrigeerd voor de inflatie, nagenoeg gelijk, aldus het CBS. De bijkomende uitgaven die ook onder de woonlasten vielen, werden over deze periode wel goedkoper. Zo waren de gemeentelijke lasten gemiddeld 156 euro per maand, in 2018 was dat 170 euro.

Net verhuisd? Dan betaal je vaak meer

Warnaar: ,,De echte klappen komen pas als er een nieuwe bewoner in een huis komt. Dan trekken woningeigenaren de huur in één keer op. Als je kort in een woning zit, betaal je dus vaak meer.” Dat blijkt ook uit de cijfers van het CBS: van particuliere huurders onder de 35 jaar zijn de woonlasten 45 procent van het inkomen. Daarmee betaalt deze groep het meest van alle leeftijdsgroepen.

De laagste inkomensgroep is procentueel meer kwijt (45 procent) aan wonen in vergelijking met hoogste inkomens (18 procent), ook al zijn de woonlasten twee keer zo hoog. Als op een inkomen van 2000 euro de woonlasten met 2 procent (40 euro) stijgen, is de impact daarvan veel groter dan op een inkomen van 5000 euro (100 euro). Er blijft absoluut immers meer geld over voor andere zaken als boodschappen en vakanties.

,,Als je een hoger inkomen hebt, kun je ook meer aan wonen kwijt zijn”, legt Warnaar uit. Als je een hoog inkomen hebt en het zuinig aan doet door bijvoorbeeld geen tweede auto te nemen of in eigen land op vakantie te gaan, kun je een groter deel van je budget aan wonen besteden. Voor mensen met een laag inkomen is dat moeilijker. ,,Lage inkomens hebben geen of minder speelruimte in hun budget.”

Quote De groep die moeilijk rondkomt, gaat ten opzichte van vorig jaar groter worden Marcel Warnaar, Nibud

Ideale lastenverdeling

Is er leidraad voor als je een woning zoekt? Hoeveel je wilt én kunt besteden aan een huis is voor iedereen anders, stelt Warnaar. ,,Als je een auto nodig hebt om op je werk te komen, heb je bijvoorbeeld minder ruimte voor je woonlasten.” Is je energierekening extra hoog, omdat je woning slecht geïsoleerd is? Dan heeft dat ook z’n weerslag.

Met de hoge energierekening en inflatie, verwacht Warnaar dat de lasten hoger gaan worden. ,,De groep die moeilijk rondkomt, gaat ten opzichte van vorig jaar groter worden.” Op de website van het Nibud kun je dat berekenen in de vorm van een persoonlijk budgetadvies, zegt Warnaar.

Quote Ga je over de 50 procent heen, dan zit je al snel een beetje klem

Budgetcoach Carolien Vos hanteert een percentage van circa 50 procent voor de vaste lasten. Naast de woonlasten, horen daar ook zaken bij als verzekeringen, belastingen, abonnementen en internet. ,,Ga je daar overheen, dan zit je al snel een beetje klem”, ziet ze bij haar klanten. Ze adviseert om 20 procent per maand te sparen. Voor een buffer adviseert ze een bedrag om 3 tot 6 maanden vooruit te kunnen.

Zorgen maakt ze zich wel: ,,Ik zie dat inkomens misschien iets omhoog gaan, maar als je kijkt naar de uitgaven - mede door de druk op de woningmarkt - worden deze niet lager. De energierekening gaat aanzienlijk omhoog en boodschappen worden ook duurder. Als daar al niet veel ruimte in zit, wordt het nu spannend. Spaarpotjes verdampen”, aldus Vos.

