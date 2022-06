We gaan bewuster op vakantie: flink meer reisverzekeringen afgesloten

We gaan weer op vakantie, maar we gaan ook bewuster op vakantie en dat leidt tot een flinke stijging in het aantal reisverzekeringen. Dit jaar werden er 65 procent meer reisverzekeringen afgesloten dan in dezelfde periode voor corona. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer.

De site vergeleek het aantal verkochte reisverzekeringen sinds januari met dezelfde periode in 2019 en ziet een opvallende stijging in het aantal afgesloten verzekeringen. Zowel ten opzichte van de periode voor corona, maar ook in absolute aantallen. ,,Dat hebben we niet eerder zo gezien”, aldus Bas Knopperts, expert reisverzekeringen bij Independer.

Dat is te verklaren door meerdere factoren, vertelt hij. ,,Mensen gaan weer op vakantie. Sommige mensen hadden hun verzekering opgezegd, omdat er lange tijd niet of moeilijk gereisd kon worden. Nu mensen weer meer op vakantie gaan sluiten ze ook weer een reisverzekering af.”

Quote We denken dat mensen bewuster nadenken over de risico’s als ze op vakantie gaan, corona speelt nog steeds mee op de achter­grond Bas Knopperts, Independer

Maar, dat verklaart niet het grote verschil. ,,Zoveel mensen hebben nu ook weer niet hun verzekering opgezegd, aldus Knopperts. ,,We denken dat mensen bewuster nadenken over de risico’s als ze op vakantie gaan, corona speelt nog steeds mee op de achtergrond.” Een reisverzekering dekt bijvoorbeeld ook medische kosten in het buitenland, mochten deze hoger uitvallen dan de kosten in Nederland.

Problemen op Schiphol

Of de problemen op Schiphol nog van invloed zijn op het aantal afgesloten reisverzekeringen, betwijfelt Knopperts. ,,Die stijging zagen we al voordat de chaos daar losbarstte. Het heeft ook geen zin om daarvoor een reisverzekering af te sluiten: het geld van de tickets krijg je terug via de luchtvaartmaatschappij en niet via de reis- of annuleringsverzekering.

Vorige maand meldde ING al dat ze een flinke toename zagen in het aantal afgesloten reisverzekeringen: 50 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. ,,De eerste signalen van herstel waren afgelopen winter te zien. Vanaf dat moment zagen we een flinke stijging in het aantal afgesloten reisverzekeringen. De afgelopen maanden bereikte het aantal afgesloten reisverzekeringen weer het niveau van vóór de coronacrisis”, aldus Cornelia Coman, Directeur Verzekeringen bij ING Nederland toen in een persverklaring.

De bank zag ook dat de doorlopende reisverzekering weer vaker werd afgesloten, wat volgens ING duidt op vertrouwen in de lange termijn.

Independer ziet geen opvallende stijgingen of dalingen in de premies van reisverzekeringen.

