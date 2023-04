We willen vaker lenen om auto te kopen of te verbouwen, maar de rente is verdubbeld

Een verbouwing of een nieuwe auto financieren? Het aantal aanvragen voor leningen steeg vorig jaar flink, signaleert vergelijkingssite Independer. Maar ook de rente op persoonlijke leningen gaat omhoog en is zelfs verdubbeld ten opzichte van vorig jaar zomer. Vijf vragen over persoonlijke leningen.

Geld nodig voor een nieuwe badkamer of auto? Vergelijkingssite Independer zag het aantal aanvragen voor leningen vorig jaar stijgen met 17,5 procent. Gemiddeld was het gewenste leenbedrag 14.330 euro. Vijf vragen over een persoonlijke lening.

1. Waarom willen consumenten geld lenen?

De meest voorkomende redenen voor een lening is in de eerste plaats een auto, gevolgd door een verbouwing, blijkt uit cijfers van Independer. Dat zag het aantal aanvragen voor een lening voor een auto met ruim 32,6 procent stijgen, voor een verbouwing met 33,7 procent.



,,Dat is niet zo gek’’, zegt Manfred Stieltjes, expert financiële producten bij Independer. ,,Nieuwe, maar ook tweedehandsauto’s zijn duurder geworden de afgelopen jaren. En mensen die graag wilden verhuizen, hebben zich erbij neergelegd dat ze op de oververhitte woningmarkt geen kans maakten en kozen voor een upgrade van de bestaande woning. Dat is het directe effect van verduurzaming en de woningmarkt die op slot zat.’’

Uit onderzoek van vergelijker Geld.nl blijkt dat een lening voor een verbouwing in sommige gevallen gunstiger is dan het verhogen van je hypotheek. Tot 34.000 euro is een lening namelijk goedkoper. ,,Vaak moet je voor een wijziging in de hypotheek opnieuw naar de notaris, het huis opnieuw laten taxeren, dat soort zaken. Voor lagere leenbedragen is een persoonlijke lening daarom vaak goedkoper’’, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Aanbieders van persoonlijke leningen hanteren meestal leenbedragen tussen de 5000 en maximaal 75.000 euro.

2. Kan iedereen geld lenen?

Nee, zeker niet. Er gaat een toetsing aan vooraf, lang niet elke aanvraag wordt toegekend. Er wordt gevraagd naar je inkomen, het soort contract dat je hebt, je woonsituatie. ,,Je hebt meer kans als je een koophuis hebt dan een huurhuis. Het risico voor aanbieders is dan lager’’, zegt Stieltjes. En zijn er nog andere zwaarwegende betaalverplichtingen? Vaste lasten? Een creditcard? Een studieschuld? Ben je alleen of getrouwd? En heb je een BKR-registratie? Je hele financiële situatie wordt doorgelicht.



Op basis van al deze informatie, bepaalt een geldverstrekker vervolgens of je een lening krijgt en tegen welk rentepercentage. Is het risico hoger? Dan zal het rentepercentage dat ook zijn. Bulthuis: ,,Voor mensen die krapper bij kas zitten, is het lastig om een lening af te sluiten. Geldverstrekkers kijken naar hoeveel geld je maandelijks overhoudt. Als je niets overhoudt, ga je ook geen lening krijgen.’’

3. En hoe zit het met de rente op persoonlijke leningen?

Net als de hypotheekrente, is deze flink gestegen. ,,De laagste leenrente die je nu kunt krijgen op een persoonlijke lening, is bijna dubbel zo hoog als in juli vorig jaar’’, zegt Bulthuis. Het gaat dan om een lening van 50.000 euro. Vorig jaar juli was de rente 3,4 procent, nu is dat 7,1. Voor een bedrag van 10.000 euro is de lening gestegen van 5,4 procent naar 7,6, blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers van Geld.nl.



Dat betekent dat de kosten voor een lening zijn gestegen en het totaal dat je aan rente betaalt voor een lening is toegenomen. Ter vergelijking: de hypotheekrente is op dit moment zo’n 4 tot 4,5 procent, afhankelijk van de rentevaste periode.

4. Maar geld lenen kost geld en brengt risico’s met zich mee. Doe je er wel goed aan?

Niet altijd. Als je een goed inkomen hebt, je financiële buffer niet op wil maken, maar wel snel zonnepanelen wil aanschaffen, kan het meestal niet zo veel kwaad. Maar een deel van de aanvragen is bedoeld om een andere lening af te lossen, weet Independer.



,,We moedigen het zeker niet aan om een lening af te betalen met een nieuwe lening. Het is de bedoeling dat je een lening uiteindelijk aflost’’, zegt Stieltjes. ,,Maar als je kunt besparen door een lening met betere voorwaarden af te sluiten, dan kan het slim zijn. Dat gold voornamelijk toen de rentes laag waren. Nu adviseren we dat dus alleen als de rente lager is dan die op de lopende lening.’’

Bulthuis: ,,Als je spaargeld hebt, kun je altijd beter spaargeld gebruiken voor grote uitgaven. Het is belangrijk om verstandig te lenen, daarom is het goed dat kredietverstrekkers kritisch kijken naar inkomen en vaste lasten.’’ Op de site van budgetvoorlichter Nibud staat de zogenaamde ‘Risicometer Lenen’ waarbij je zelf kunt berekenen wat de invloed is van een lening op je financiële situatie.

5. Is een lening altijd BKR-geregistreerd?

Ja. Een lening van meer dan 250 euro met een looptijd van meer dan 30 dagen staat altijd geregistreerd bij BKR. Wil je een nieuwe lening afsluiten, dan zal er gekeken worden wat je al aan betalingsverplichtingen hebt lopen. Op basis daarvan wordt de hoogte en het rentepercentage van een nieuwe lening bepaald.



Staat er vermeld dat je bij een eerdere lening betalingsproblemen had, dan zal je minder snel een nieuwe lening kunnen afsluiten. Op de site van BKR kun je zien welke kredieten er van jou geregistreerd staan.

