Xaviera: ‘Je moet nooit denken: ik ben jong, mij gebeurt niets’

GeldflatersIedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Xaviera van der Kolk (42), die in de financiële problemen zit omdat ze een burn-out kreeg.

Hoe begon het?

Xaviera: ,,In 2018 ben ik uitgevallen. Ik werkte in de IT als usability expert.”

Wat is dat?

,,Dan ben je de stem van de klant. Ik zorgde ervoor dat de klant vanaf het begin bij het ontwikkelen van een idee werd betrokken, iets wat te weinig gebeurt in deze branche, waardoor er misverstanden ontstaan. Dit kan miljoenen schelen voor bedrijven, maar het is als specialisme in Nederland nog vrij onbekend.”

Hoe zagen je werkdagen eruit?

,,Op papier werkte ik 36 uur maar het kwam erop neer dat ik van zeven uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds aan het werk was. En ik had te maken met haantjes die het allemaal beter wisten en een manager die het liet afweten. Op een gegeven moment was mijn leven laptop open, laptop dicht, slapen, laptop open.”

Quote Ik ging die avond naar bed en werd de volgende dag wakker: het was op. Ik wist niet eens meer waar ik was Xaviera van der Kolk

Hoe ging die burn-out in zijn werk?

,,De dagen ervoor voelde ik dat mijn spieren heel erg gespannen waren. Ik dacht nog dat ik verkeerd achter mijn bureau had gezeten, maar het werd steeds erger tot ik op een gegeven moment dacht dat ik een beroerte zou krijgen. Ik ging die avond naar bed en werd de volgende dag wakker: het was op. Ik wist niet eens meer waar ik was.”

Een burn-out heeft enorme impact op je gezondheid en je carrière. Hoe ga je daar mee om? Intermediair vertelt in dit artikel wat je kunt doen als je een burn-out hebt.

Hoe zag de periode daarna er uit?

,,Ik wist niet wat me overkwam. Dood en doodmoe, terwijl ik achttien uur per dag sliep. Als ik niet sliep zat ik als een dood vogeltje voor me uit te staren. Vroeger dacht ik dat mensen zich aanstelden als ze een burn-out kregen, tot ik er zelf mee werd geconfronteerd.”

Waarom heeft je dit zoveel geld gekost?

,,Omdat ik zelf geen aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering had en mijn werkgever ook niet voor mij. Een tijdje voor ik overspannen raakte, heb ik mijn verzekeringen laten doorlichten door een adviseur en die zei dat ik het niet nodig had om me aanvullend te verzekeren omdat dat ik nog jong was. Hoe dom dat is, daar ben ik wel achter gekomen.”

Want je salaris stopte?

,,De eerste twee maanden kreeg ik nog 100 procent, daarna 70 procent en alle bonussen vielen weg. Na twee jaar was ik nog niet hersteld. Toen overleed mijn moeder in april van 2019, die woonde bij me in en met haar deelde ik de vaste lasten. Toen dat deel ook wegviel, werd het financieel wel heel krap. Sinds vorig jaar krijg ik alleen een uitkering. Ik heb morgen een afspraak bij de gemeente om het hierover te hebben.”

En hoe is het nu met je gezondheid?

,,Dat gaat veel beter. Maar meer dan 24 uur werken gaat me niet lukken.”

Wat leerde je hiervan?

,,Dat je nooit moet denken: ik ben jong, mij gebeurt niets. Dit kan iedereen overkomen. Zeker in deze maatschappij, zoals het nu is. Heel veel jonge mensen die ik spreek geven aan dat er op de werkvloer enorm veel van hen gevraagd wordt, helemaal door het huidige personeelstekort. Voor je het weet, jagen zij zichzelf ook over de kling. Dus ik hoop dat zij een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering overwegen of dat het via hun werkgever geregeld is. Als ik die had gehad, dan had ik nu niet in dit lastige pakket gezeten.”

