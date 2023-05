Zo’n notariële akte kennen mijn collega’s en ik niet, maar het pensioenfonds wil het toch hebben

Geldflaters Melanie nam een sportabon­ne­ment ‘voor het leven’: ‘Na jaar of vijf zou ik het eruit hebben’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Melanie Schellekens (52) die 1400 euro uitgaf aan een abonnement voor de sportschool waar ze uiteindelijk maar 3 maanden gebruik van maakte.