Zonnepanelen voordelig? ‘Met twaalf zonnepanelen bespaarde ik 50 euro per maand aan stroom’

Noem het woord ‘zonnepaneel’ in een tweet en de kritische reacties stromen binnen. Hans Noordsij kan erover meepraten. De 70-jarige Tilburger is een fervent twitteraar over zonnepanelen, elektrische auto’s en duurzaamheid. ,,Vaak komen die reacties voort uit onwetendheid. Mensen kennen de salderingsregeling (verdienen op terugleveren van stroom, red.) niet of denken dat zonnepanelen heel duur zijn en alleen beschikbaar als je veel geld hebt. Dat is helemaal niet zo.”