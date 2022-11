Zorgverzekeraar CZ houdt premieverhoging beperkt dankzij reserves: 3,75 euro per maand omhoog

Verzekeraar CZ zet eigen vermogen in om de stijging van de basispremie zo beperkt mogelijk te houden, meldde bestuursvoorzitter Joep de Groot op de website. Hij wil echt niet spreken van een meevaller: ‘Het is een tijd waarin alles duurder wordt, praktisch iedereen merkt het. Dan kan een stijging van de premie extra hard aankomen, met name bij onze verzekerden in een kwetsbare positie.’

Dit jaar kan CZ de premieverhoging voor de meest gekozen basisverzekering wel lager houden dan het kabinet aanvankelijk berekende. Op Prinsjesdag schatte het ministerie in dat de premie voor de basisverzekering met 11 euro zou stijgen tot zo’n 137 euro per maand. De stijging is vooral het gevolg van de loonstijging en andere prijsstijgingen in de zorgsector. CZ houdt de verhoging lager door gebruik te maken van de eigen reserves: zo’n 3 euro per verzekerde per maand.