Zuinigheid hoeft niet te leiden tot een zuur en saai leven: ‘Kies de manier die jou aanspreekt’

Een budgetteer­app om inzicht te krijgen in je uitgaven: ‘Het is meer dan af en toe naar die app kijken’

Als de prijzen stijgen is het goed om overzicht te houden op je uitgaven, voor je het weet heb je aan het einde van je geld nog een stuk maand over. Dat kan met papier en potlood of met een spreadsheet, maar er zijn ook tientallen budgetteer-apps beschikbaar. Hoe kies je het juiste huishoudboekje?

5 mei