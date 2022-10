Financiële crisis of niet op onze huisdieren besparen we niet

Hoe de inflatie ons raakt: ‘Pakje boter is van 79 naar 99 cent gegaan en ik betaal meer huur’

Terwijl de inflatie tot recordhoogte is gestegen, kijkt deze site wat dat betekent in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Daar let inmiddels iedereen op zijn geld, maar komt niet iedereen er nog uit.

18:00