Inflatie stijgt naar nieuw record: vijf vragen over de oorzaken en gevolgen

Koken & Eten Uit eten voor minder dan tien euro, is dat nog mogelijk? Het kán, maar het is wel goed zoeken

Voor weinig geld uit eten gaan was een paar jaar geleden goed mogelijk. Zeker in studentensteden kon je een daghap bestellen en had je een volwaardige maaltijd voor een tientje of zelfs minder. En nu?

26 september