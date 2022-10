Kinderen nu duurder dan twintig jaar geleden? ‘Het grote verschil zit 'm in het huis en de auto’

Ontelbaar veel luiers, elke dag een extra mond om te voeden en kosten voor de oppas. Ouders krijgen veel liefde terug van hun kinderen, maar ze zijn niet goedkoop. Zeker niet in combinatie met de huidige inflatie, de hoge energiekosten en de hoge huizenprijzen. Wat kost een kind anno 2022 in vergelijking met twintig jaar geleden?

Wie een kind kan krijgen moet voor de geboorte al flink financieel investeren, denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een babykamer, babyproof maken van het huis en alvast nieuwe kleding kopen. Hier ben je volgens het Nibud 688,10 euro aan kwijt en dit zijn slechts eenmalige uitgaves. Na de geboorte komen er ook de luierkosten bij, de potjes babyvoeding en kosten voor de opvang.

Het CBS berekende dat één kind voor een tweeoudergezin gemiddeld zo'n 15 procent van het besteedbaar inkomen kost. Dit is dus het salaris en vakantietoeslag, maar ook het kindgebonden budget en andere toeslagen. Wie twee kinderen mag krijgen is gemiddeld 25 procent van het besteedbaar inkomen aan hen kwijt. Dit percentage stijgt minder snel naarmate er meer kinderen komen. Zo kosten drie kinderen 29 procent van het besteedbaar inkomen en vier kinderen 35 procent.

Wie er alleen voor staat - dus eenoudergezinnen - is veel duurder uit. Zo kost één kind gemiddeld 23 procent van het besteedbaar inkomen. Bij twee kinderen gaat het om 31 procent, drie kinderen komt uit op 37 procent en vier kinderen 42 procent.

Bij deze kosten gaat het alleen over de uitgave die puur aan een kind worden besteed. De aanschaf van een grotere auto of ruimer huis moet - vanwege gezinsuitbreiding - wordt in deze berekening achterwege gelaten. En dit zijn ook precies de twee aspecten die de afgelopen jaar flink duurder zijn geworden.

Quote Alles is natuurlijk veel duurder geworden, maar het salaris is ook gestegen Jasper Berkhout, woordvoerder van Raisin

Verschillen kosten voor een kind met twintig jaar geleden

Hierom heeft spaarplatform Raisin onderzocht hoeveel alle kosten voor een kind verschillen met twintig jaar geleden. ,,Starters moeten nu grotere financiële afwegingen maken dan vroeger als ze besluiten om voor een kind te gaan”, vertelt Jasper Berkhout, woordvoerder van Raisin. ,,Het is nu bijvoorbeeld veel moeilijker om een hypotheek te krijgen en zeker als je in een grote stad wil blijven wonen.”

Berkhout is er dus van overtuigd dat deze ‘extra’ kosten niet achterwege gelaten kunnen worden. ,,Het is echt een belangrijk onderdeel in de keuze om een kind te nemen.” Mensen zijn zich namelijk meer bewust van de bekende kosten, zoals luiers.

,,Wat iemand twintig jaar geleden uitgaf aan een kind is relatief niet veel gestegen. Alles is natuurlijk veel duurder geworden, maar het salaris is ook gestegen. Het gemiddeld netto jaarsalaris was in 2002 zo'n 24.924 euro. In 2022 is dat 35.193 euro, een stijging van maar liefst 41 procent. Het grote verschil zit 'm echt in de aankoop van een huis of een grotere auto”, aldus Berkhout.

Zoveel kost een kind minimaal

Raisin heeft een voorbeeld berekening gemaakt met een tweeoudergezin met één kind. Beide ouders werken fulltime en verdienen een gemiddeld salaris, wat neerkomt op 70.386 euro netto aan loon. In 23,5 jaar (totdat het kind zelfstandig is, aldus Raisin) zal hij of zij minimaal 394.866 euro kunnen kosten. Dit was twintig jaar geleden zo'n 362.006 euro.

Bij bovenstaand bedrag heeft Raisin ook rekening gehouden met een hogere hypotheek in 2022, omdat de ouders zijn verhuisd. ,,De afgelopen twintig jaar is de gemiddelde huizenprijs met 107 procent gestegen’’, zegt Berkhout.

En ook de aanschaf van een nieuwe auto is duurder geworden. In de berekening blijkt namelijk dat het inruilen van de de vijf jaar oude Volkswagen Polo tegen een nieuwe Škoda Octavia ongeveer 14.015 euro kost. Twintig jaar geleden was er een investering van 10.200 euro nodig. ,,Het is dus een flinke kostenpost waar mensen niet standaard aan denken als ze zwanger proberen te worden. Toch komt het bij veel starters vaak voor dat ze een nieuwe auto nodig hebben. Het is dus belangrijk om dergelijke kosten in het achterhoofd te houden.”

Uiteindelijk betalen ouders - volgens Raisin - nu 32.860 euro meer voor een kind dan twintig jaar geleden. Bij een eenoudergezin ligt dit bedrag op 52.609 euro. ,,Dat is heel veel geld. Zeker met de huidige inflatie. Het is dus belangrijk dat mensen hiervan bewust zijn en goed de financiën bijhouden.”

