Uit eten voor minder dan tien euro, is dat nog mogelijk? Het kán, maar het is wel goed zoeken

Koken & EtenVoor weinig geld uit eten gaan was een paar jaar geleden goed mogelijk. Zeker in studentensteden kon je een daghap bestellen en had je een volwaardige maaltijd voor een tientje of zelfs minder. En nu?

Het kan, zegt foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer (oprichter van De Buik). ,,Maar afgezien van de fastfoodketens of het tankstation is het bijna onmogelijk. Als ik het zie, zou ik het eerlijk gezegd wantrouwen. Misschien bij een gaarkeukenachtige tent waar je wat rijst krijgt met saus?”

In Turkse eethuizen kon je tot een paar jaar geleden voor 6 of 8 euro nog een dagmenu krijgen, weet Brouwer. ,,Maar die zijn of van de kaart gehaald of zo’n menu is echt geen 10 euro meer. Zelfs bij fastfoodketens betaal je vaak meer dan dat. Probeer maar eens een hamburger, friet en een drankje te bestellen. Misschien kost het goedkoopste menu minder, maar daar vul je je holle kies mee.”

Zelfs beroepskoopjeszoeker Iris Newman, online bekend als One Broke Girl, noemt het ‘heel lastig’. De prijzen zijn overal gestegen. In de horeca zijn ze corona aan het terugverdienen en door de crisis zijn de prijzen enorm gestegen.” Dat van corona terugverdienen bestrijdt Brouwer. ,,Ik waak ervoor om ondernemers de schuld te geven. Dat ze corona terugverdienen. Zelfs als je energie buiten beschouwing laat: transport, ingrediënten en personeel is duurder geworden.”

Pastaatje voor minder dan een tientje

En toch... ,,Als je goed zoekt en concessies doet, dan kun je nog wel op dat bedrag komen”, zegt Newman. ,,Je kunt bij de Italiaan nog pastaatje bestellen onder een tientje. Maar dan moet je niet denken dat je dan ook nog een fles wijn erbij kunt bestellen.”

Quote Bestel met een groep voorgerech­ten en deel ze Iris Newman

Struin vooral kortingssites als Socialdeals af. ,,Nieuwere restaurants adverteren daar met introductieprijzen die lager liggen.” En in de zomer bieden evenementen hapjes aan om te proeven. ,,Dat wordt nu wat minder omdat het allemaal buiten is. En wees niet bang om te zien of je korting kunt krijgen. Niet bij het restaurant zelf maar misschien door een menu te nemen.”

,,Bestel met een groep voorgerechten en deel ze”, tipt Newman. ,,Dan neemt een iemand iets met vlees of vis, een ander pasta en weer een ander groente. Als je dat deelt, dan ben je ook klaar voor een lager bedrag.”

Dat het wel kan, bewijst de redactie van de Amersfoortse Courant: zij wist streetfood te scoren met het budget van 10 euro. Zo tipt de redactie een eetcafé Nieuw Mos waar het vegetarische en veganistische eten 9 euro kost (grotere maaltijd 11 euro). Bij chauffeurscafé De Tweede Steeg is het meer in de categorie friet met snack (hamburger, gehaktbal, kroket) of een halve pizza. Pannenkoekenhuizen serveren ook vaak exemplaren van rond een tientje. De bekende Zweedse meubelgigant serveert ook onder dat bedrag.

Daghap voor studenten

Studentensteden hadden vroeger nog wel eens een studentenhap, weet Newman. ,,Dan kon je voor 7,50 euro of 8 euro een maaltijd eten. Met een colaatje erbij. ,,Maar hoe dat nu is, weet ik niet.” Een zoektocht leert dat veel van deze eetcafés zijn gestopt of hogere prijzen vragen. Resistor in Leiden biedt nog wel voor 7,50 euro een plantaardig dagmenu. Dan moet je wel op tijd binnen zijn, want het aantal plaatsen is beperkt. Veel studenten eten gezamenlijk thuis of op de universiteit, weet Brouwer. Bij Erasmus Paviljoen op de campus kun je voor een tientje nog wel terecht. Pasta’s zijn een tientje of net wat meer en dat geldt ook voor de burgers.

Als je focust op hoofdgerecht dan kun je ook nog wel her en der terecht. In Utrecht bijvoorbeeld heeft Meneer Smakers burgers die rond de tien euro kosten. En bij streetfoodtentje AnAn bestel je gebakken noodles met tofu voor 9,90 euro. De gestoomde broodjes kosten ongeveer de helft. Mr Jacks heeft pizza’s vanaf 5 euro. En als je toch een biertje drinkt bij O’Leary’s: de beefburger, halve kip of fish and chips kosten alle drie 10,50 euro.

Uit eten met de kinderen, zo houd je het leuk als je met je kinderen in een restaurant zit volgens Ouders van Nu.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vul de Geldmeter hieronder in en zie waar je geld verdient en geld kunt besparen. Doe mee en maak tot en met 3 oktober ook kans op 250 keer gratis boodschappen ter waarde van 50 euro bij Albert Heijn. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.