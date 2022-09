We douchen massaal korter vanwege de hoge gasprijzen: dit kun je besparen met een korte douche

Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP, die is ingevuld door 7600 mensen die hun water thuis op gas verwarmen. Vooral ouderen geven aan korter te douchen, blijkt uit dit onderzoek. Van de 65-plussers is 85 procent bereid om sneller onder de douchekop vandaan te komen. In de leeftijdsgroep van 18 tot en met 34 jaar is dit ongeveer 60 procent.

Korter douchen kan flink schelen, zo heeft Marlon Mintjes van Milieu Centraal naar aanleiding van het onderzoek laten uitrekenen. ,,Volgens de huidige gemiddelde gasprijs - drie euro per kubieke meter - zou het 190 euro per jaar schelen als je niet negen, maar de gemiddelde vijf minuten doucht. Heb je een waterbesparende douchekop, dan komt daar nog eens 70 euro bovenop”, zegt ze.

Spookbeeld

Die vijf minuten douchen is ook het adagium van een landelijke energiebesparingsactie die de overheid in april begon: ‘Zet ook de knop om’. Die lijken veel mensen dus te hebben omgezet, als we het onderzoek mogen geloven. Mintjes: ,,Over het algemeen vinden Nederlanders het moeilijk om een vaste gewoonte op te geven. Dus dit is wel een teken dat mensen het nodig vinden om te besparen op hun energierekening.”

Het wordt kouder, en de verwarming aanzetten is voor velen al een spookbeeld, dus het kan goed koud in huis zijn. Is het dan niet héél verleidelijk om alsnog even wat langer onder die warme douche te blijven staan? Mintjes: ,,Je kunt ook minder vaak douchen en dan jezelf bijvoorbeeld één keer per week verwennen met een langere douche. En je kunt de kraan uitdoen als je je inzeept of je haar shampoot.”

Naast korter douchen nog meer bespaartips? Independer zet er een paar op een rij.

