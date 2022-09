Zorgen om energierekening: ‘Sinds we zonnepanelen hebben, draaien we overdag de was’

Geldflaters Sandra kocht een cursus over: ‘Niemand wilde de training doen, ik had 15.000 euro betaald’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Sandra Lakebrink (56), die voor 15.000 euro een acquisitietraining kocht, maar er niets aan verdiende.

17 september